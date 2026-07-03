Transfere yeşil ışık yaktı: Come to Beşiktaş yorumunu beğendi

Beşiktaş'ın listesindeki bir numaralı transfer hedefi olan Leandro Trossard, sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir hamlede bulundu.

NTV Spor'da yer alan habere göre 31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabındaki bir fotoğrafa yapılan "Come to Beşiktaş" yorumunu beğendi. Belçikalı yıldızın bu hareketi kısa sürede gündem olurken, transferin artık bitmeye yakın olduğu yorumları yapıldı.