Transfere yeşil ışık yaktı: Come to Beşiktaş yorumunu beğendi

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Belçikalı futbolcu Leandro Trossard'dan, siyah-beyazlıları heyecanlandıran bir hamle geldi.
Beşiktaş'ın listesindeki bir numaralı transfer hedefi olan Leandro Trossard, sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir hamlede bulundu.
NTV Spor'da yer alan habere göre 31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabındaki bir fotoğrafa yapılan "Come to Beşiktaş" yorumunu beğendi. Belçikalı yıldızın bu hareketi kısa sürede gündem olurken, transferin artık bitmeye yakın olduğu yorumları yapıldı.
Trossard geride bıraktığımız sezon Arsenal formasıyla 50 maça çıktı. Deneyimli sol kanat bu karşılaşmalarda 8 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.