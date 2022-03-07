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Transferi olay çıkartan futbolcu Hikmet Karaman'ı yıktı

Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan Süper Lig maçını deplasman ekibi 2-1 kazandı. Alanyaspor'un galibiyet golünü 20 yaşındaki Eren Yardımcı attı. Farioli'nin Eyüpspor ile oynanan hazırlık maçında beğendiği ve kadrosuna kattığı futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan ayrılırken sosyal medyada gündem haline gelmişti. Öte yandan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman kaybedilen maçta kırmızı kart görürken futbolseverlerin aklına tecrübeli teknik adamın Ocak ayında yapmış olduğu açıklamalar geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Transferi olay çıkartan futbolcu Hikmet Karamanı yıktı
Erencan Yardımcı devre arası transfer döneminde kiralık olarak Alanyaspor'a katılmıştı.

Alanyaspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Erencan Yardımcı takımına Kayserispor deplasmanında 3 puanı getiren isim oldu.

Francesco Farioli'nin Eyüpspor ile oynanan hazırlık maçında beğenip kadrosuna dahil ettiği futbolcunun golü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Eyüpspor'a gönderdiği futbolcunun transferi olay çıkartmıştı. Sarı kırmızılıların FFP düzenlemesi için takımdan gönderdiği iddia edilen futbolcu Eyüpspor'da bu sezonun ilk yarısında daha fazla forma şansı bulmaya başlamıştı.

Öte yandan Hikmet Karaman'ın kırmızı kart gördüğü maçın ardından tecrübeli teknik adamın Ocak ayında yaptığı açıklamalar akıllara geldi. Karaman o dönem şöyle konuşmuştu;

  • "Geriden oyun kurmayı bazı genç antrenörler ısrarla yapmaya çalışıyor. Ben gülüyorum ya. Bana karşı geriden oyun kursunlar bakalım da görelim. Her maç 3'lük yaparız!"

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