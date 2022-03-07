Transferi olay çıkartan futbolcu Hikmet Karaman'ı yıktı

Alanyaspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Erencan Yardımcı takımına Kayserispor deplasmanında 3 puanı getiren isim oldu.
Francesco Farioli'nin Eyüpspor ile oynanan hazırlık maçında beğenip kadrosuna dahil ettiği futbolcunun golü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
- Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Eyüpspor'a gönderdiği futbolcunun transferi olay çıkartmıştı. Sarı kırmızılıların FFP düzenlemesi için takımdan gönderdiği iddia edilen futbolcu Eyüpspor'da bu sezonun ilk yarısında daha fazla forma şansı bulmaya başlamıştı.
Öte yandan Hikmet Karaman'ın kırmızı kart gördüğü maçın ardından tecrübeli teknik adamın Ocak ayında yaptığı açıklamalar akıllara geldi. Karaman o dönem şöyle konuşmuştu;
- "Geriden oyun kurmayı bazı genç antrenörler ısrarla yapmaya çalışıyor. Ben gülüyorum ya. Bana karşı geriden oyun kursunlar bakalım da görelim. Her maç 3'lük yaparız!"