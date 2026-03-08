Süper Lig’in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada yeşil-beyazlıların golünü 17. dakikada Muleka atarken, konuk ekibin golünü 31. dakikada Benedyczak (P) kaydetti.
Karşılaşmaya daha etkili başlayan ev sahibi ekip, 17. dakikada öne geçti. Konyaspor’un geliştirdiği atakta Jackson Muleka fileleri havalandırarak yeşil-beyazlıları 1-0 öne taşıdı. Golün ardından oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışan Konyaspor, farkı artırma fırsatları aradı.
Konuk ekip ise 31. dakikada kazandığı penaltı ile skora denge getirdi. Ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası beyaz nokta gösterilirken topun başına geçen Adrian Benedyczak, meşin yuvarlağı ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.
İlk yarının uzatma dakikalarında Kasımpaşa bir kez daha penaltı fırsatı yakaladı. 45+8. dakikada topun başına geçen Mame Baba Thiam Gueye (Gueye), penaltı atışından yararlanamadı ve Konyaspor kalecisi gole izin vermedi. Böylece ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda iki takım da zaman zaman tehlikeli ataklar geliştirse de skor değişmedi ve mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor puanını 24’e yükseltirken, küme düşme hattında yer alan Kasımpaşa ise 21 puana ulaştı.