TÜMOSAN Konyaspor'dan penaltı tepkisi: Kasımpaşa maçına damga vuran karar

Süper Lig’in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmada, Ümit Öztürk’ün VAR incelemesi sonrası verdiği penaltı kararı tartışmalara neden oldu. Yeşil-beyazlı kulüp, ilk yarının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla karara tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Konya’daki mücadelede karşılaşmanın hakemliğini Ümit Öztürk yaparken, VAR görevinde ise Bülent Birincioğlu yer aldı. Mücadelede özellikle ilk yarıda verilen bir penaltı kararı tartışmaların odağına yerleşti.
Karşılaşmanın 31. dakikasında Kasımpaşa’nın atağında ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Adrian Benedyczak yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, VAR’dan gelen uyarının ardından pozisyonu yeniden değerlendirerek konuk ekip lehine penaltı noktasını gösterdi. Karar kısa sürede hem tribünlerde hem de sosyal medyada tartışma konusu olurken, Konyaspor cephesinden pozisyona yönelik itirazlar yükseldi.
Yeşil-beyazlı futbolcular kararın ardından hakemle uzun süre konuşurken, Konyasporlu taraftarlar da verilen penaltıya tepki gösterdi. Ev sahibi ekip cephesinde pozisyonun net bir ihlal içermediği ve kararın oldukça ağır olduğu yönünde görüşler dile getirildi.
Kararın ardından Kasımpaşa penaltıdan bulduğu golle skoru dengeledi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi. İlk yarının bitiş düdüğünün ardından TÜMOSAN Konyaspor, resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yeşil-beyazlı kulüp paylaşımında, “Bu pozisyonda ÇALINAN penaltı kararı sonrası ilk yarı 1-1 sona erdi.” ifadelerini kullanarak karara tepki gösterdi.