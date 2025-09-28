TÜMOSAN Konyaspor - Başakşehir maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

TÜMOSAN Konyaspor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig tarihinde 29. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında daha önce oynanan 28 maçta TÜMOSAN Konyaspor 5 kez sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ise 14 kez galibiyet elde etti. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda yeşil-beyazlılar 24 kez gol sevinci yaşarken, turuncu-lacivertliler 45 defa rakip fileleri havalandırdı.