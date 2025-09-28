Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TÜMOSAN Konyaspor - Başakşehir maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

TÜMOSAN Konyaspor - Başakşehir maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

16:5028/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
TÜMOSAN Konyaspor - Başakşehir maçı
TÜMOSAN Konyaspor - Başakşehir maçı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Zorlu maçın canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. TÜMOSAN Konyaspor evinde RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.


TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir maçı 11'leri


Konyaspor:
Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih, Ndao, Bardhi, Muleka, Umut.
Başakşehir:
Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Harit, Crespo, Brnic, Shomurodov.

Süper Lig'de 29. randevu


TÜMOSAN Konyaspor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig tarihinde 29. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında daha önce oynanan 28 maçta TÜMOSAN Konyaspor 5 kez sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ise 14 kez galibiyet elde etti. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda yeşil-beyazlılar 24 kez gol sevinci yaşarken, turuncu-lacivertliler 45 defa rakip fileleri havalandırdı.


#Süper Lig
#TÜMOSAN Konyaspor
#Başakşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi: TCMB faiz ne yapacak indirecek mi beklenti ne yönde?