TÜMOSAN Konyaspor - Başakşehir maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Zorlu maçın canlı anlatımı haberimizde...
Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. TÜMOSAN Konyaspor evinde RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir maçı 11'leri
Süper Lig'de 29. randevu
TÜMOSAN Konyaspor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig tarihinde 29. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında daha önce oynanan 28 maçta TÜMOSAN Konyaspor 5 kez sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ise 14 kez galibiyet elde etti. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda yeşil-beyazlılar 24 kez gol sevinci yaşarken, turuncu-lacivertliler 45 defa rakip fileleri havalandırdı.