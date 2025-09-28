Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. TÜMOSAN Konyaspor evinde RAMS Başakşehir'i ağırladı. Enis Bardhi'nin 65. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan TÜMOSAN Konyaspor, rakibini Ndao ve Opoku'nun (kk) golleriyle 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Başakşehir'in tek golü ise 57'de Shomurodov'dan geldi.

TÜMOSAN Konyaspor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig tarihinde 29. kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasında daha önce oynanan 28 maçta TÜMOSAN Konyaspor 5 kez sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ise 14 kez galibiyet elde etti. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda yeşil-beyazlılar 24 kez gol sevinci yaşarken, turuncu-lacivertliler 45 defa rakip fileleri havalandırdı.