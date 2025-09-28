Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
10 kişi kalan TÜMOSAN Konyaspor'dan kritik 3 puan

10 kişi kalan TÜMOSAN Konyaspor'dan kritik 3 puan

16:5028/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Konyasporlu oyuncuların gol sevinci.
Konyasporlu oyuncuların gol sevinci.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi takım 10 kişi kalmasına rağmen rakibini 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. TÜMOSAN Konyaspor evinde RAMS Başakşehir'i ağırladı. Enis Bardhi'nin 65. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan TÜMOSAN Konyaspor, rakibini Ndao ve Opoku'nun (kk) golleriyle 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Başakşehir'in tek golü ise 57'de Shomurodov'dan geldi.


TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir maçı 11'leri


Konyaspor:
Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih, Ndao, Bardhi, Muleka, Umut.
Başakşehir:
Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Harit, Crespo, Brnic, Shomurodov.


Süper Lig'de 29. randevu


TÜMOSAN Konyaspor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig tarihinde 29. kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasında daha önce oynanan 28 maçta TÜMOSAN Konyaspor 5 kez sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ise 14 kez galibiyet elde etti. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda yeşil-beyazlılar 24 kez gol sevinci yaşarken, turuncu-lacivertliler 45 defa rakip fileleri havalandırdı.


#Süper Lig
#TÜMOSAN Konyaspor
#Başakşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları artacak mı? Zam ya da indirim var mı? 28 Eylül 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ve beklentiler