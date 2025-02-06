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TÜMOSAN Konyaspor'dan kaleye takviye

TÜMOSAN Konyaspor'dan kaleye takviye

19:006/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
AA
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Kaleci Ahmet Daş
Kaleci Ahmet Daş

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Karacabey Belediyespor forması giyen kaleci Ahmet Daş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Ahmet Daş'ı renklerine bağladı.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Karacabey Belediyespor forması giyen kaleci Ahmet Daş ile 3,5 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.


Açıklamada, “Stadyumumuzda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde yönetim kurulu üyemiz Mustafa Damkacı hazır bulundu. Kariyerinde Afyonspor, Sultanbeyli Belediyespor takımlarında da oynayan Ahmet Daş, takımımızda 43 numaralı formayı terletecek” ifadelerine yer verildi.





#TÜMOSAN Konyaspor
#Trendyol Süper Lig
#Ahmet Daş

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