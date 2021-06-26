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Türk futbolunun acı günü: Ertan Öznur vefat etti

Göztepe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ertan Öznur, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Türk futbolunun acı günü: Ertan Öznur vefat etti
Ertan Öznur, Göztepe’nin 'efsane' olarak nitelendirilen kadrosunda yer almıştı.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Türk futbolunun değerli ismi, efsane futbolcu Ertan Öznur'un vefat ettiği belirtildi.

Cenaze töreni bilgilerinin netleşince paylaşılacağı bildirilen açıklamada, "Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

  • Göztepe ile Süper Lig'de 253 maça çıkan 2 Eylül 1944 doğumlu Ertan Öznur, bu müsabakalarda 53 gol atmıştı.

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