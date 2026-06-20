Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Milli Takım’ın Amerika maçı hangi gün?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasındaki son rakibi ABD olacak. Futbolseverler, Ay-Yıldızlılar'ın ev sahibi ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı karşılaşmanın tarihini ve saatini araştırıyor.