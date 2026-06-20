Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Milli Takım’ın Amerika maçı hangi gün?

Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Milli Takım’ın Amerika maçı hangi gün?

06:4020/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
A Milli Takımımız grubun son maçında ABD ile karşılaşacak.
A Milli Takımımız grubun son maçında ABD ile karşılaşacak.

A Milli Futbol 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda son maçında turnuvanın ev sahibi ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile kozlarını paylaşacak. Milyonlarca futbolsever ise "Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Milli Takım'ın Amerika maçı hangi gün oynanacak?" sorularının yanıtını aratıyor. İşte o sorunun cevabı…

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasındaki son rakibi ABD olacak. Futbolseverler, Ay-Yıldızlılar'ın ev sahibi ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı karşılaşmanın tarihini ve saatini araştırıyor.

Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Millî Futbol Takımı, Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Amerika Birleşik Devletleri Millî Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele, 26 Haziran Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 05.00 olacak. Ay-Yıldızlılar, grup aşamasındaki son sınavında üst tura yükselme hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak.

Vincenzo Montella yönetimindeki Milli Takım, ABD karşısında alacağı sonuçla son 32 turuna kalma yolundaki kaderini belirleyecek. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen ABD ise taraftarı önünde galibiyet arayacak.



#Türkiye
#ABD
#2026 Dünya Kupası
#A Milli Takım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 ŞİFRE SORUNU ÇÖZÜMÜ: Türkiye Paraguay maçı TRT1 HD yayın ve sinyal yok sorunu nasıl çözülür? Türkiye-Paraguay maçı için güncel TRT 1 frekans ayarları