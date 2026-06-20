A Milli Futbol 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda son maçında turnuvanın ev sahibi ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile kozlarını paylaşacak. Milyonlarca futbolsever ise "Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Milli Takım'ın Amerika maçı hangi gün oynanacak?" sorularının yanıtını aratıyor. İşte o sorunun cevabı…
2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasındaki son rakibi ABD olacak. Futbolseverler, Ay-Yıldızlılar'ın ev sahibi ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı karşılaşmanın tarihini ve saatini araştırıyor.
Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye Millî Futbol Takımı, Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Amerika Birleşik Devletleri Millî Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek.
Kritik mücadele, 26 Haziran Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 05.00 olacak. Ay-Yıldızlılar, grup aşamasındaki son sınavında üst tura yükselme hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak.
Vincenzo Montella yönetimindeki Milli Takım, ABD karşısında alacağı sonuçla son 32 turuna kalma yolundaki kaderini belirleyecek. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen ABD ise taraftarı önünde galibiyet arayacak.