Ampute Milliler Dünya Kupası'nı kaldırmak için sahaya çıkacak: Rakip Angola

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın yarı finalinde Özbekistan’ı 1-0 yenerek finale yükseldi.

Vodafone Park’ta yapılan maça iyi başlayan milliler, henüz 1. dakikada Ömer Güleryüz’ün golüyle öne geçti. Kalan bölümde kontrollü oynayan ve 1-0’lık skoru korumayı başaran milli takım, maç bitiminde büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, tribüne giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

Diğer yarı finalde Haiti’yi 4-2 yenen Angola da adını finale yazdırdı.

💪🇹🇷 #BizimÇocuklar Dünya Kupası finalinde!



🇹🇷🏆Ampute Futbol Milli Takımımız, 🇺🇿Özbekistan'ı 1-0 mağlup ederek Ampute Dünya Kupası'nda finale yükseldi. pic.twitter.com/XlM56DfXC7 REKLAM October 7, 2022

Türkiye-Angola ampute final maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ampute Futbol Milli Takımımız ile Angola arasındaki final maçı 9 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de Nef Stadı’nda yapılacak. Türkiye-Angola maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

Angola ile rövanş maçı

Ay-yıldızlı futbolcular karşılaşma sonrası değerlendirmesinde, 2018’de Meksika’daki Dünya Kupası’nda finalde Angola’ya penaltılarla kaybettiğimiz maçı unutmadıklarını belirterek, rövanşı alarak bu kez şampiyon olacaklarını söyledi.

Ampute Milli Teknik Direktörü Osman Çakmak da “Yarım kalan bir işimiz var. Nef Stadyumu’nda Angola’dan bir alacağımız var. Müzemizde sadece Dünya Kupası eksik. 50 bini Nef Stadyumu’na, 85 milyonu televizyon başına bekliyoruz” ifadelerini kullandı.