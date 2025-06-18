Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti karşısındaki maça hazır. Karşılaşmayı sahada canlı takip etmek isteyen voleybol meraklıları Sinan Erdem Spor Salonunundaki yerlerini aldı. Türkiye Dominik maçına bilet bulamayan ya da evlerinde takip etmek isteyenler ise ekran başındaki yerini alacak. Fakat birçok kişi Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte Filenin Sultanları'nın İstanbul etabındaki ilk maçı olan Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasının canlı yayınlanacağı kanal ve maç programı bilgileri.