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Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda? Filenin Sultanları Dominik karşısında

Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda? Filenin Sultanları Dominik karşısında

18:4618/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
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Filenin Sultanları Dominik karşısında
Filenin Sultanları Dominik karşısında

Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçına artık az bir süre kaldı. Filenin Sultanları İstanbul'da oynanacak 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasında bu akşam Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.30'da başlayacak mücadelenin hangi kanalda naklen yayınlanacağı ise voleybol tutkunlarının merak ettiği konular arasında yer alıyor. Filenin Sultanları kadrosuna Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş'in de dahil olmasıyla Dominik karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Türkiye Filenin Sultanları Dominik maçı hangi kanaldan izlenecek? İşte milli voleybol takımının maç programı ve yayın bilgileri.

Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti karşısındaki maça hazır. Karşılaşmayı sahada canlı takip etmek isteyen voleybol meraklıları Sinan Erdem Spor Salonunundaki yerlerini aldı. Türkiye Dominik maçına bilet bulamayan ya da evlerinde takip etmek isteyenler ise ekran başındaki yerini alacak. Fakat birçok kişi Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte Filenin Sultanları'nın İstanbul etabındaki ilk maçı olan Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasının canlı yayınlanacağı kanal ve maç programı bilgileri.


DOMİNİK CUMHURİYETİ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci hafta maçları kapsamında ilk olarak İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti ile oynayacak. Maç 18 Haziran Çarşamba günü saat 19:30'da gerçekleşecek. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak aktarılacak.

Diğer karşılaşmalar;

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

FİLENİN SULTANLARI İSTANBUL KADROSU

İlk haftadan farklı olarak Milli Takım kadrosunda Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas da yer alıyor. İşte, ikinci hafta kadrosu:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt

Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın



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