Şeref Eroğlu: Yeni bir tarih yazdık

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu “Türk güreşinin başarı hikayesi bundan sonra da devam edecek” dedi.

Yeni Şafak Gazetesini ve TVNET’i ziyaret eden başkan Eroğlu, göreve geldikten sonra geçen 11 aylık dönemi değerlendirirken, gelecekteki hedefleri konusunda da açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, “Ata sporumuz olan güreşi yeniden ayağa kaldırmak için ‘Yeni bir hikaye yazmak zorundayız’ diyerek başladığımız bu çalışmada Allah’a şükürler olsun kısa sürede çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. 2022 Dünya Şampiyonası, Türk güreşi açısından şanlı tarihimizi hatırlatan, uzun zaman sonra büyük başarıların kazanıldığı bir şampiyona oldu. Türkiye, dünya güreş tarihinde bir ilki başararak, tüm stillerde, ağır sıkletlerde 3 şampiyon çıkartarak yeni bir tarih yazmıştır. Bu çok anlamlı zaferle ülkemizin, güreşin ‘ana vatanı’ olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Bu başarılarla dünya güreşinde yeni bir milat başlattığımızı düşünüyorum. Bireysel başarılarımızın yanında Grekoromen Milli Takımımızın 13 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu olması da bizlere ayrı bir gurur yaşattı. Taha Akgül 7, Rıza Kayaalp 3, Yasemin Adar ise 5 yıl aradan sonra dünya şampiyonasında altın madalya kazandı. Bu isimlerimizin yanında yeni bir şampiyonumuz Burhan Akbudak da boynuna altın madalya takmayı başardı. Sırbistan’da kazandığımız bu 4 altın madalyanın farklı ve bir o kadar da duygusal anlamı var. Sporcularımız tam 65 yıl sonra bir dünya şampiyonasında 4 altın madalya kazandı. Hedefimiz Türk güreşinde yeni şampiyonlar çıkarmak” değerlendirmesini yaptı.

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Şeref Eroğlu, 2022 Grekoromen Dünya Şampiyonluğu Kupası'yla

"Değişim sürecine girmeliyiz"

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda gelen madalyaların pek çok kişiyi “eski günlere geri dönüyoruz’ umuduyla mutlu ettiğini belirten Eroğlu, “Ben ve yönetim kurulumuz Türk güreşine yeni başarılar kazandırmak, gurur dolu günleri yeniden yaşatmak için buradayız. Türk Güreşi, bu tarihi zaferlere rağmen sancılı bir değişim sürecine girmek zorundadır. Bizler kısa süreli başarılarla günü kurtarma derdinde olan bir federasyon değiliz. Hedefimiz önümüzdeki Dünya Şampiyonası veya Olimpiyat değil, gelecek nesillerin planlamasını yapmaktır. Kısa-orta ve uzun vadede hedeflerimiz var. Kısa vadede 2023 yılında önce Avrupa sonra da dünya şampiyonalarında başarı seviyemizi daha da yükseltmek. 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda ilk 5 sıraya giren sporcular 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na kota alacağı için çok önemli. Olimpiyatlardaki madalyamızın renginin altın olması en büyük hedefimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 2020 Tokyo Olimpiyatlarını değerlendirirken, “Güreş beni üzdü” ifadesini kullanması bizleri de üzdü. Çünkü olimpiyatlarda en çok madalya kazanan branş olan güreşte sadece 3 bronz madalya kazanabildik. Devlet büyüklerimizi, milletimizi olimpiyat altınları kazanarak yeniden sevindirmek istiyoruz” diye konuştu.

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Başkan Eroğlu ve şampiyon güreşçilerimiz

"Yük tüm takıma dağıldı"

Grekoromen Güreş’te alınan dünya şampiyonluğunun çok önemli olduğunun altını çizen başkan Eroğlu, “Göreve gelir gelmez sporcularımıza, güreşin bir takım sporu olduğunu söyledik. Tüm psikolojik ve sportif ağırlığı üç takım kaptanına değil takımın tamamına dağıtmaya çalıştık ve takım olabildik. Grekoromende sorun yok ama serbest stil ve kadınlarda başarıların devamı için mücadele edeceğiz. Aile olmayı başarabilirsek, Türk güreşinin umutlu gelecek yolculuğu başlayacaktır. Genç sporcularımız da bizlere gurur yaşatabilmek, Türk güreşinin tarihine geçebilmek için canla başla çalışıyor. 17-23 Ekim tarihlerinde İspanya’da 2022 Dünya U23 Güreş Şampiyonası başlayacak. Şampiyonada mücadele edecek ekibimize güvenimiz sonsuz. Onlar da bu desteğin, bizlerin kendilerine olan güvenlerinin farkında ve el ele vererek yine yeni başarılar elde etmek için çalışıyorlar. Bizim hedefimiz geleceğin güreşçilerini yetiştirmek ve ata sporumuzu yeniden dünya güreşinin zirvesine yerleştirmek. Bu noktada başta Türk halkına, bize güvenen güreş camiasına, kulüp başkanlarımıza, sporcularımızın aileleri ve hocalarına, ilgilerini dualarını bizden esirgemeyen devlet büyüklerimize, her zaman bizleri destekleyen Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Başkan Şeref Eroğlu, Yeni Şafak Spor Sevisi çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Her zaman güreşçilerin yanındayım"

Güreşin zafer uçuşunun devam etmesi için adeta gece gündüz çalıştıklarını belirten Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “Tüm kampları dolaşıyorum. Bir başkan değil bir ağabey gibi davranıyorum. Sadece antrenmanlarla değil bilimin ışığında Doç. Dr. Türker Bıyıklı hocamızla çalışıyoruz. Hocamız 2022 Ocak ayından bu yana tüm A Milli Güreş Takımlarının Performans Direktörü olarak görev yapıyor. Tüm güreşçilerimiz milletimizi sevindirmek için yılın en az 10 ayını kamplarda geçiriyorlar. Ailelerinden, sevdiklerinden, çocuklarından ayrı kalarak çok özverili bir şekilde çalışıyorlar. Türk güreşi güçlü bir şekilde zafer yürüyüşünü sürdürecek” şeklinde konuştu.

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💬"65 yıl aradan sonra, bir şampiyonada 4 dünya şampiyonu çıkaran ilk federasyon ve ilk milli takım olduk."



🎙Türkiye Güreş Federasyonu (@TRguresFed) Başkanı Şeref Eroğlu (@sereferoglu46), TVNET canlı yayında soruları cevapladı. pic.twitter.com/Pm6xMRW9rn — SPOR (@yenisafakspor) October 7, 2022

Burhan Akbudak: Devamı gelecek

Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan Burhan Akbudak, başarılı sonuçlar almaya devam etmek için tüm gücüyle çalışacağını söyledi. Bu başarısının uzun süreli çalışmanın sonucu olduğunu belirten Burhan, “19 yıldır çalışıp bunun meyvesini alıyorum” dedi.

Dünya şampiyonluğunu hep hayal ettiğini belirten milli güreşçimiz, “Dünya şampiyonu olmadan güreşi bırakmayacağım diyordum. İnşallah daha devamı gelecek. Başkanım benim için çok büyük bir örnek. Daha önce dünya ikincisi olmuştum. Başkanımıza bu kez şampiyon olacağımın sözünü vermiştim. Çok şükür bu sözümü tuttum. Bu başarının arkasında çok emek, gayret. Özveri var. Geçen yıl Dünya Şampiyonasında ikinci olunca İstiklal Marşımızı okutamadığım için gerçekten buruk bir sevinç yaşamıştım. Çok şükür bu sene bunu başardım ve bayrağımızı zirveye dikip İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinlettik. Bu duygunun tarifi mümkün değil. Bundan sonra da geçmişte yaptığımız gibi çalışmayı asla bırakmayacağız. Kahramanmaraş’ta bir olimpiyat madalyası var, başkanımız bunu getirdi. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları’nda ikincisini getirip tarihe birlikte tanıklık etmek istiyorum. Başkanımız da her zaman yanımızda Allah razı olsun kendisinden” ifadelerini kullandı.

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Şeref Eroğlu ve Burhan Akbudak şampiyonluk kupasıyla poz verdi.