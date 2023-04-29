|
Spor

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun yeni başkanı Kerim Çomoğlu oldu

Eski başkan Yasin Bölükbaşı'nın istifası nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilen Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) genel kurulu bugün Ankara’da yapıldı. Olağanüstü genel kurulda Kerim Çomoğlu ve Sinan Kartal başkanlık için yarıştı. Seçimde 112 delegeden 95 kişi oy kullandı. Yapılan oy sayımının ardından Kerim Çomoğlu 57, Sinan Kartal ise 38 oyda kaldı. Kerim Çomoğlu 57 oy ile HİS Federasyonu'nun başkanı oldu.

18:31 . 29/04/2023 Cumartesi
AA
Kerim Çomoğlu

Kerim Çomoğlu

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun (HİS) Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Kerim Çomoğlu seçildi.


Metropolitan Hotels Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için Kerim Çomoğlu ile Sinan Kartal yarıştı.


Genel kurula katılan 112 delegeden 95'i oy kullandı. Oyların 57'sini alan Çomoğlu, federasyonun yeni başkanı oldu. Sinan Kartal ise 38 oy aldı.


Çomoğlu, başkanlığa seçildikten sonra genel kurul üyelerine teşekkür konuşması yaparak, "Tüm genel kurulu üyelerimizden haklarını helal etmelerini istiyorum. Türkiye'nin dört bir yanından geldiler. İnşallah bundan sonra Türk sporu için yeni bir mecrada birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz. Rabbim utandırmasın, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.


Kerim Çomoğlu'nun yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:


Yusuf Sol, Atilla Yerlikaya, Emre Vefa Göktaş, Emre Doğru, Abdullah Öztürk, Özcan Saygın, Kemal Kara, Mert Büke, Devrim Çubukçu, Emir Gelen.

#Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu
#Kerim Çomoğlu
#seçim
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.