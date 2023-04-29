Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun yeni başkanı Kerim Çomoğlu oldu

Çomoğlu, başkanlığa seçildikten sonra genel kurul üyelerine teşekkür konuşması yaparak, "Tüm genel kurulu üyelerimizden haklarını helal etmelerini istiyorum. Türkiye'nin dört bir yanından geldiler. İnşallah bundan sonra Türk sporu için yeni bir mecrada birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz. Rabbim utandırmasın, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.