ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Kupası: Gençlerbirliği Kırşehir Belediyespor maç özeti

Gençlerbirliği kupada sürprize izin vermedi

Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği, sahasında 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Haber Merkezi AA
Gençlerbirliği takımının gol sevinci

Gençlerbirliği takımının gol sevinci

Fotoğraf: Ali Balıkçı / AA

Ziraat Türkiye Kupası maçında Gençlerbirliği, sahasında Kırşehir Belediyespor’u konuk etti. Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 61. dakikada Soner Dikmen’in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Başkent takımı bu sonuçla kupada adını bir üst tura yazdırdı.

Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor maç özeti


16. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahasının solundan penaltı noktasının önüne çıkardığı top, kaleci Deniz Çınar'ı geçerek Furman'a geldi. Müsait durumdaki Furman, boş kale yerine topu sol direğin dibinden auta gönderdi.

33 . dakikada İlker Karakaş'ın şutunda savunmadan dönen top ceza sahasının solundaki Furman'ın önünde kaldı. Furman'ın sert şutunda top üst ve sağ yan direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü. Direkten dönen topu savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Turu getiren golü Soner attı

61. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Soner Dikmen'in kaleyi cepheden gören noktadan, yaklaşık 25 metre mesafeden çektiği sert şutta top sol üst köşeden filelerle buluştu: 1-0

70. dakikada Rahmetullah Berişbek'in pasında ceza yayının içinde topla buluşan Sami Gökhan Altınparmak'ın ceza sahasına girerek çektiği şutta, meşin yuvarlak sol direğe çarpıp oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında gelişen atakta, Soner Dikmen'in ceza sahası dışından çektiği şutta top yandan auta gitti.

  • Gençlerbirliği, Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte Fenerbahçe'nin rakibi
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte Fenerbahçe'nin rakibi

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi, İstanbul'da yapıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde başlayan kura çekimine kulüp temsilcileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında katılamadı.Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda katıldıKurada 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig’den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor yer aldı.Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu mu?Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 4. Tur'da katıldı. Sarı-lacivertliler kupada, Sivas Belediyespor ile eşleşti.Kupada elemeler tek maç üzerinden oynanacakKupada 4. tur müsabakaları kurasına 26 takım seri başı olarak katıldı ve diğer 26 takım ile eşleşti. Müsabakalar seri başı takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak.EşleşmelerÇekilen kura çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde oluştu;Adana Demirspor-Afjet AfyonsporBB Erzurumspor-Ankara DemirsporÇaykur Rizespor-Uşaksporİstanbulspor-Tarsuz İdmanyurduGöztepe-KırklarelisporBandırmaspor-Darıca GençlerbirliğiGaziantep FK-Serik BelediyesporAnkaraspor-MuğlasporTuzlaspor-Sultanbeyli BelediyesporKonyaspor-Manisa FKAltınordu-Çorum FKKasımpaşa-24 ErzincansporAdanaspor-SakaryasporBoluspor-KahramanmaraşsporDenizlispor-TurgutlusporHatayspor-Karacabey BelediyesporKeçiörengücü-KocaelisporGiresunspor-Niğde Anadolu FKBursaspor-1922 KonyasporFenerbahçe-Sivas BelediyesporAntalyaspor-PendiksporEskişehirspor-KastamonusporGençlerbirliği-Kırşehir BelediyesporYeni Malatyaspor-Etimesgut BelediyesporKayserispor-Hekimoğlu TrabzonFatih Karagümrük-Esenler EroksporTürkiye Kupası'nda Esenler Erokspor sürprizi: 1. Lig ekibini eledilerKoronavirüs nedeniyle kupa maçına çıkamadılar, hükmen yenik sayıldılarHerkesi ağlatan an gol sevinci oldu

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