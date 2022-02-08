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Türkiye Kupası maçına damga vuran görüntü

Türkiye Kupası'nda oynanan Fatih Karagümrük-Konyaspor maçında ortaya çıkan görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. O görüntülerde Karagümrük Kalecisi Viviano, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki soğuk havadan oldukça etkilenirken titrediği gözlemlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kupası maçına damga vuran görüntü
Fatih Karagümrük Kalecisi Viviano

Fatih Karagümrük Kalecisi Viviano, Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sosyal medyada gündem haline geldi. Bunun sebebi İtalyan file bekçisinin soğuk havadan dolayı titremesiydi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yoğun yağış altında oynanan maçta sıcaklık 0 dereceye kadar düşerken futbolcular zor anlar yaşandı. Fatih Karagümrük Kalecisi Viviano'nun oyunun durduğu bir anda soğuktan dolayı titrediği anlar güne damgasını vurdu.

İşte Viviano'nun zor anları;
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