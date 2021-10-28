Türkiye Kupası maçında kendisini futbol seyircisine tanıttı: Messi gibi gol attı!

Türk futboluna birçok yıldız ismi kazandıran Bursaspor, Türkiye Kupası'nda oynadığı Ceyhanspor karşılaşmasında yeni bir ismi daha Türk futboluna sundu.
2018'da Fransız kulübü Nantes'ın altyapısından Bursaspor'a katılan ve gelişimini yeşil beyazlı kulüpte sürdüren Vefa Temel, kupa maçında kendisine verilen şansı iyi kullandı ve takımı adına bir gol attı.
Maç içerisindeki aksiyonları oldukça beğenilen ve attığı golün Messi'nin attığı gollere benzetilmesi Vefa Temel'i bir anda sosyal medyada gündem haline getirdi.
Mücadeleyi izleyen büyük takım taraftarları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Vefa Temel'in izlenmesi gerektiğini hatta hemen transfer edilmesini istedi.
İşte Vefa Temel'in kupa maçında attığı o dikkat çekici gol;
Bursaspor 5 - 1 Ceyhanspor
⚽ 76' Vefa Temel pic.twitter.com/2Ag5LfZwEB
Bursaspor 5 - 1 Ceyhanspor