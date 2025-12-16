Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı! Dikkat çeken atama

Ziraat Türkiye Kupası grup etabının ilk haftasında yarın ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Ligdeki Galatasaray-Samsunspor maçı sonrası yönetimi tartışma konusu olan hakem Mehmet Türkmen, Trabzonspor-Alanyaspor maçına atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın ve 18 Aralık'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
13.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Batuhan Kolak
20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen
18 Aralık Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler