Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı! Dikkat çeken atama

Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı! Dikkat çeken atama

16/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
Ziraat Türkiye Kupası grup etabının ilk haftasında yarın ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Ligdeki Galatasaray-Samsunspor maçı sonrası yönetimi tartışma konusu olan hakem Mehmet Türkmen, Trabzonspor-Alanyaspor maçına atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın ve 18 Aralık'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:


Yarın:


13.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy


18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Batuhan Kolak


20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen


18 Aralık Perşembe:


17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu


20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

