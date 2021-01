Üç puan Ömür'e hediye

Süper Lig’in 21. Haftasında Gençlerbirli’ği ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrılarak 5. sıraya yükselirken, TFF Süper Kupa finali öncesi de moral buldu. Başlama vuruşuyla birlikte topa daha fazla hakim olan ve pas bağlantılarını sağlıklı yapan bordo-mavili ekip, 7. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Hugo kafayı vurdu. Nwakaeme’ye çarpan top kalecide kaldı. Topa hakim olmasına rağmen sonuç üretecek ataklar geliştirmekte zorluk yaşayan Trabzonspor, 35. dakikada geliştirdiği organize atakla sonuç buldu. Bu dakikada Ekuban ile verkaç yapan Djaniny ceza sahasına girdi ve kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi: 0-1. 45’de ceza sahasına giren Flavio’nun çaprazdan vuruşunu kaleci kornere çeldi ve ilk yarı 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya Trabzonspor aynı oyun anlayışıyla başlarken, pas bağlantılarını sağlıklı yaparak gol arayışını südürdü. 47. dakikada kendi alanından pas yaparak çıkan Trabzonspor’da Djaniny’nin sert vuruşunu kaleci Übeyd iki hamlede kontrol etti. 53’de ev sahibi ekibin kullandığı kornerde kaleye yönelen topu Uğurcan son anda çıkardı. 54. dakikada Nweakame’nin mükemmel pasında topla ceza alanında buluşan Ekuban’ın şutunda Trabzonspor skoru 2-0 yaptı. 85. dakikada Hosseini’nin hatalı pasında Ayite topu aldı. Vuruşunda top Edgar’ın eline çarparken, hakem penaltıyı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Piris skoru 2-1’e getirdi. Maçın uzatma bölümünde topla kale alanına kadar giren Nweakame’nin şutunda kaleci Übeyd gole izin vermedi. Kalan dakikalarda Gençlerbirli’nin baskısı sonuç getirmeyince Trabzonspor, deplasmandan 3 puanla döndü.

Abdullah Avcı

Her mevkiye oyuncu lazım

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her geçen gün geliştiklerini belirtirken, transferde her mevkiye oyuncuya ihtiyaçlarını söyledi. Çok yoğun bir maç trafiği yaşadıklarını belirten Avcı, “Günleri karıştırdık. Eleştiriler de ona göre olsun, insanlar fedakarlık yapıyor hayatından ama sevdiğimiz işi yaptığımız için yapıyoruz. Mesleki anlamda beni mutlu eden, her hafta gelişim gösteriyoruz. Oyun olarak da, oyuncu olarak da eksiklerimiz var. Coşku, aile ortamı, takım olma duygusu bizi mutlu ediyor. Trabzonspor taraftarının, şehrin sevgisini hissediyoruz. Daha seviyesi yüksek maçlar olacak, onlar da önemli olacak” dedi. Transfere ihtiyaçları olduğunu kaydeden deneyimli hoca, “Trabzonspor her zaman bu ülkenin en büyük takımlarındandır ve hep yukarı oynar. Her mevkiye oyuncu ihtiyacım var ama kulüp için doğru olan neyse o. Senelerdir kulüplerde çok transfer zararı oldu, marka oyuncular geldi. Kolay olmuyor, çalışacağız, en iyisini yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. Avcı Pereira’nın artık kadroda olmayacağını da söyledi.

Caleb Ekuban

Kalbimiz daima 10’la!

Trabzonspor’un golcüsü Caleb Ekuban, maçın ardından golleri ve galibiyeti Abdülkadir Ömür’e adadıklarını açıkladı. Ganalı futbolcu maç sonrası yaptığı açıklamada, “Tüm takım arkadaşlarım adına söylüyorum, bu aldığımız galibiyet ve attığımız golleri Abdülkadir Ömür’e adıyoruz. Abdülkadir geri döndüğünde takımın daha iyi yerde olması için mücadele ediyoruz. Daima onun yanında olduğumuz mesajını vermek istedik. Atıtğım golden sonra elimle yaptığım 10 rakamını da Abdülkadir için yaptım. Onu kalbimizde taşıyarak oynuyoruz. Dualarımız daima onunla” dedi. Kaleci Uğurcan Çakır ise Abdülkadir Ömür’ü kardeşi gibi sevdiklerini ve sakatlığına çok üzüldüklerini belirterek, “İnşallah daha güçlü dönecek. Bu sefer de geldiğinde inşallah bize çok güç katacak. Futbolcudan ziyade, o bizim öz kardeşimiz” dedi. Takımdaki herkesin birbiri için mücadele ettiğini de söyleyen Uğurcan, “Çok iyi çalışıp, çok iyi mücadele ediyoruz. Önümüzde bir Süper Kupa finali var, kupayı almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamil Ahmet cezalı

Maçın 90+4. dakikasında Kamil Ahmet Çörekci rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Kart sınırında bulunan tecrübeli futbolcu bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Kamil Ahmet cezası nedeniyle Trabzonspor’un kendi sahasında Beşiktaş ile oynayacağı Süper Lig maçında forma giyemeyecek.