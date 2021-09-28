Spor UEFA kararını verdi Avrupa Süper Ligini destekleyen kulüplere ceza verilecek mi?
FUTBOL FUTBOL

UEFA kararını verdi: Avrupa Süper Ligi'ni destekleyen kulüplere ceza verilecek mi?

UEFA Temyiz Kurulu, Avrupa Süper Ligi projesine destek veren Barcelona, Juventus ve Real Madrid kulüpleri hakkındaki disiplin soruşturmalarını iptal etti.

Haber Merkezi AA
UEFA kararını verdi: Avrupa Süper Ligini destekleyen kulüplere ceza verilecek mi?
Real Madrid, Juventus ve Barcelona, Avrupa Süper Lig'ini desteklemeye devam ediyor.

Avrupa Süper Ligi'ni desteklemeye devam eden Barcelona, Juventus ve Real Madrid hakkında karar verildi. UEFA Temyiz Kurulu, bu kulüplere yönelik açılan disiplin soruşturmalarını iptal etti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA'nın yasal çerçevesinin olası ihlali nedeniyle Barcelona, Juventus ve Real Madrid aleyhine, sözde Süper Lig projesiyle ilgili başlatılan disiplin soruşturması, davalar hiç açılmamış gibi geçersiz ve hükümsüz ilan edilmiştir" denildi.

Sadece 3 takım kalmıştı

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, nisan ayında ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu. UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Barcelona, Juventus ve Real Madrid haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı.

  • Girişime desteğini sürdüren kulüpler konuyu yargıya taşımıştı. 17. Madrid Ticaret Mahkemesi de temmuz ayında UEFA'nın Avrupa Süper Ligi kurucu kulüpleri hakkında açtığı disiplin soruşturmasının sona erdirilmesi, cezaların ve kısıtlamaların iptaline hükmetmişti.

Bayern Münih Başkanı Rummenigge: Avrupa Süper Ligi bitti
SPOR
Bayern Münih Başkanı Rummenigge: Avrupa Süper Ligi bitti

Abone Ol Google News
Tarihçileri heyecanlandırdı

Tarihçileri heyecanlandırdı

Sürünerek girdiler bakın neyle karşılaştılar.
Başta kimse itibar etmedi

'Başta kimse itibar etmedi'

​Hakkari dağlarından yolculuğunu paylaştı milyonlar izledi.
15 dakika can çekişiyor: Norveç tepkilere rağmen mink balinası avlamaktan vazgeçmiyor

​PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi.

​Yurt eylemlerine katılan binlerce kişiden sadece 310'u öğrenci.

56 bin TL'den başlıyor: Açık artırma ve kura ile satılacak.

TBMM Başkanı Şentop: FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler için milli güvenlik tehdidi
Gündem

TBMM Başkanı Şentop: FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler için milli güvenlik tehdidi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk dünyasının manevi başkenti olarak nitelenen Türkistan’da gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi TÜRKPA’nın 10. Genel Kurulu’ndan Türk Cumhuriyetlerine seslendi. Kurtuluş Savaşında milli mücadeleyi bizzat yürüterek 'Gazi' unvanı alan TBMM’nin, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnmesiyle ikinci kez 'Gazi' olduğuna dikkat çeken Şentop, Türk Cumhuriyetlerine FETÖ’nün oluşturduğu tehdide karşı uyarıda bulundu. Şentop, "FETÖ’nün Türkiye dışında bir çok ülkede de faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Bu hain örgütün kardeş ülkeler başta olmak üzere faaliyet gösterdiği ülkeler için bir milli güvenlik tehdidi oluşturduğunu tekrar ifade etmek isterim" dedi.

Öğretmenin 'yardımcı kaynak' kitap tepkisi: Devletin verdiği kitaplar bize yeter
Gündem

Öğretmenin 'yardımcı kaynak' kitap tepkisi: Devletin verdiği kitaplar bize yeter

Her yıl eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere dağıtılan ücretsiz kitaplara ek olarak bazı okul idarecileri, 'yardımcı kaynak' adı altında kitaplar talep ediyor. 24 yıllık öğretmen Ekrem Mustafa Çakır buna tepki gösterdi. Yardımcı kaynak kitapların ihtiyaç dışı ve velilere yük olduğunu öne süren Çakır, "Bu durum yasal olmamasına rağmen bunun önüne geçilmiyor. Bu kadar kaynak israfı yapılmasından muzdaribim" dedi.
Yerli mini İHA ailesinin yeni üyesi yolda: BOYGA geliyor
Ekonomi

Yerli mini İHA ailesinin yeni üyesi yolda: BOYGA geliyor

Yerli ve milli insansız hava araçları üretiminde farklı kategorilerde çok önemli projelere imza atan Türk savunma sanayii, havan mühimmatı taşıyabilen döner kanatlı insansız hava aracı BOYGA ile kritik bir kabiliyet daha kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.