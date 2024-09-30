UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, 2. hafta karşılaşmaları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor. 36 takımdan oluşan lig formatındaki 2. hafta maçları yarın oynanacak Salzburg - Brest maçı ile start verecek. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi haftanın maç programı…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, yarın açılacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 1 ve 2 Ekim'de oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi maç fikstürü…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR, 2. HAFTA KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN?
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 1 ve 2 Ekim'de oynanacak.
"Devler Ligi"nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
19.45 Salzburg (Avusturya)-Brest (Fransa)
19.45 Stuttgart (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)
22.00 Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya)
22.00 Barcelona (İspanya)-Young Boys (İsviçre)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Milan (İtalya)
22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)
22.00 PSV (Hollanda)-Sporting (Portekiz)
22.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Manchester City (İngiltere)
19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)
19.45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)
22.00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)
22.00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)
22.00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)
22.00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)
22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)