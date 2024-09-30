logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, 2. hafta karşılaşmaları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, 2. hafta karşılaşmaları ne zaman?

10:5730/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor. 36 takımdan oluşan lig formatındaki 2. hafta maçları yarın oynanacak Salzburg - Brest maçı ile start verecek. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi haftanın maç programı…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, yarın açılacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 1 ve 2 Ekim'de oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi maç fikstürü…

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR, 2. HAFTA KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN?

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 1 ve 2 Ekim'de oynanacak.

"Devler Ligi"nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Salzburg (Avusturya)-Brest (Fransa)

19.45 Stuttgart (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)

22.00 Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya)

22.00 Barcelona (İspanya)-Young Boys (İsviçre)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Milan (İtalya)

22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 PSV (Hollanda)-Sporting (Portekiz)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Manchester City (İngiltere)

2 Ekim Çarşamba:

19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)

19.45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

22.00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)

22.00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI




#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Devler ligi
#UEFA

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA! 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?