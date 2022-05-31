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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu Karim Benzema oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi 11’i belli oldu. Şampiyon Real Madrid ve finalist Liverpool’dan 4’er futbolcu en iyi 11’de yer aldı.

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Haber Merkezi AA
UEFA Şampiyonlar Liginde sezonun en iyi oyuncusu Karim Benzema oldu
Karim Benzema

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu, Real Madrid'den Karim Benzema seçildi. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde sezonun en iyileri, UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.

15 gol attı

İspanya'nın Real Madrid takımıyla "Devler Ligi"nde çıktığı 12 maçta 15 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız forvet Benzema, sezonun en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.

Sezonun 11'i belli oldu

Sezonun en iyi 11'inde Thiabult Courtois, Luka Modric, Karim Benzema, Vinicius Junior (Real Madrid), Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho (Liverpool), Antonio Rüdiger (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City) ve Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) yer aldı.

  • En iyi genç oyuncu Vinicius Junior
  • Çeyrek final ilk maçında deplasmanda Chelsea karşısında "hat-trick" yapan Benzema'nın Londra ekibine attığı ilk gol de sezonun golü seçildi. En iyi genç oyuncu ödülünü ise Real Madrid'den Vinicius Junior elde etti.
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