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Ülke puanı sıralamasında bir basamak yükseldik

Türkiye, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından UEFA ülkeler sıralamasında 13. sıraya yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?
Sivasspor adlığı galibiyetle ülke puanına önemli katkı sağladı.

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz 5. hafta maçlarını 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Diğer temsilcimiz Trabzonspor ise Kızılyıldız deplasmanında 2-1 mağlup oldu.

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 yenildi. Sivasspor ise evinde ağırladığı Cluj'u 3-0'lık net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Avrupa kupalarında oynanan 5. hafta maçlarının ardından ülke puanı sırlaması da güncellendi. Türkiye bir sıra yükselerek 13. sırada yer aldı.

İşte ülke puanı sıralamasındaki yerimiz:

ÖZET | Fenerbahçe-Rennes: 3-3
SPOR
ÖZET | Fenerbahçe-Rennes: 3-3

MAÇ SONUCU | Fiorentina 2-1 Başakşehir
SPOR
MAÇ SONUCU | Fiorentina 2-1 Başakşehir

MAÇ SONUCU: Sivasspor 3-0 CFR Cluj
SPOR
MAÇ SONUCU: Sivasspor 3-0 CFR Cluj

ÖZET | Kızılyıldız-Trabzonspor: 2-1
SPOR
ÖZET | Kızılyıldız-Trabzonspor: 2-1
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