Ülke puanı sıralamasında bir basamak yükseldik

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz 5. hafta maçlarını 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Diğer temsilcimiz Trabzonspor ise Kızılyıldız deplasmanında 2-1 mağlup oldu.

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 yenildi. Sivasspor ise evinde ağırladığı Cluj'u 3-0'lık net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Avrupa kupalarında oynanan 5. hafta maçlarının ardından ülke puanı sırlaması da güncellendi. Türkiye bir sıra yükselerek 13. sırada yer aldı.

İşte ülke puanı sıralamasındaki yerimiz:

🔝UEFA ülkeler sıralamasında 1 basamak daha yükseldik! pic.twitter.com/G9Ojb59w0l REKLAM October 28, 2022

SPOR ÖZET | Fenerbahçe-Rennes: 3-3

SPOR MAÇ SONUCU | Fiorentina 2-1 Başakşehir

SPOR MAÇ SONUCU: Sivasspor 3-0 CFR Cluj