UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Avrupa kupalarında 3. hafta maçları sona erdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 3-1 yenildi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 3-1 galip gelmeyi başarırken; Beşiktaş ise Bodo Glimt'e aynı skorla mağlup oldu.
3. hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. 9. sırada bulunan Türkiye ile 11. sıradaki Avusturya arasındaki fark 11 galibiyete yükseldi.
UEFA ülke puanı sıralamasında sezon sonunda Türkiye'nin ilk 10'da yer alması halinde, 2024-2025 sezonunda Süper Lig şampiyonu; 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamadan doğrudan grup aşamasında yer alacak.