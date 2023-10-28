Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 18 resmi maçta 18 galibiyet aldı. Fenerbahçe, bu alanda Almanya'dan Bayern Münih, İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona, İngiltere'den Liverpool, İtalya'dan Inter gibi devleri geride bıraktı.