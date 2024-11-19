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UEFA Uluslar A Ligi’nde hangi takımlar var?

UEFA Uluslar A Ligi’nde hangi takımlar var?

14:3719/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar A Ligi takımları
UEFA Uluslar A Ligi takımları

UEFA Uluslar Ligi’nde 6. hafta heyecanı başladı. A Milli Futbol Takımı B Ligi 4. Grupta bu akşam saat 22.45’te deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Milli Takım bu maçı kazanması halinde A Ligi’ne direkt olarak yükselmeye hak kazanacak. Milliler grubu ikinci sırada tamamlaması halinde ise A Ligi için play-off oynayacak. Peki, UEFA Uluslar A Ligi’nde hangi takımlar var? İşte detaylar.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grupta Türkiye deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. A Milliler kritik maçı kazanması halinde bir üst lige yükselecek. Bu anlamda birçok futbolsever ‘UEFA Uluslar A Ligi’nde hangi takımlar var?’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte detaylar.

UEFA ULUSLAR A LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

UEFA Uluslar A Ligi’nde bulunan takımlar şu şekilde;

A LİGİ 1. GRUP

Portekiz

Hırvatistan

İskoçya

Polonya

A LİGİ 2. GRUP

Fransa

İtalya

Belçika

İsrail

A LİGİ 3. GRUP

Almanya

Hollanda

Macaristan

Bosna-Hersek

A LİGİ 4. GRUP

İspanya

Danimarka

Sırbistan

İsviçre

A LİGİ'NE YÜKSELİRSEK NE OLACAK?

Uluslar Ligi grup birincisi, doğrudan A Ligi'ne yükselecek ve Dünya Kupası Uluslar Ligi play-off'u oynama ihtimali ile Dünya Kupası eleme gruplarında 5'li grupta yer alma ihtimalini elde edecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU






#UEFA Uluslar Ligi
#Türkiye
#Karadağ
#A Ligi

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