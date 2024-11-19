UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grupta Türkiye deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. A Milliler kritik maçı kazanması halinde bir üst lige yükselecek. Bu anlamda birçok futbolsever ‘UEFA Uluslar A Ligi’nde hangi takımlar var?’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte detaylar.
UEFA Uluslar A Ligi’nde bulunan takımlar şu şekilde;
Portekiz
Hırvatistan
İskoçya
Polonya
Fransa
İtalya
Belçika
İsrail
Almanya
Hollanda
Macaristan
Bosna-Hersek
İspanya
Danimarka
Sırbistan
İsviçre
Uluslar Ligi grup birincisi, doğrudan A Ligi'ne yükselecek ve Dünya Kupası Uluslar Ligi play-off'u oynama ihtimali ile Dünya Kupası eleme gruplarında 5'li grupta yer alma ihtimalini elde edecek.