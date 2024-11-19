UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grupta Türkiye deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. A Milliler kritik maçı kazanması halinde bir üst lige yükselecek. Bu anlamda birçok futbolsever ‘UEFA Uluslar A Ligi’nde hangi takımlar var?’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte detaylar.