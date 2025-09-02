Yeni Şafak
Uğurcan Çakır Trabzonspor'a veda etti

2/09/2025, Salı
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, bordo mavili kulübe veda etti. Çakır, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın kendisine yeni sözleşme teklif ettiğini ve takımda kalması için ısrar ettiğini fakat ailesiyle birlikte Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldığını açıkladı.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ile yollar ayrıldı. Milli file bekçisi Trabzonspor'a veda etti. Sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunan Çakır, neden böyle bir karar aldığını açıkladı.


Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın kendisini bırakmak istemediğini ve yeni sözleşme teklifinde dahi bulunduğunu ifade eden Çakır, bir karar aldığını ve Galatasaray'ın teklifini değerlendirmek istediğini söyledi.


