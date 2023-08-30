|
Spor

Ülke sıralamasında 9.sıraya yükseldik

Galatasaray'ın Molde'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Peki Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu?

00:17 . 30/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA ülkeler sıralamasında 9. sıraya yükseldik

UEFA ülkeler sıralamasında 9. sıraya yükseldik

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki sıçrayışını sürdürüyor. Son olarak Galatasaray'ın Molde'yi 2-1 mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından sıralamada bir basamak daha yükseldik. Peki Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?



Temsilcimiz Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Türkiye puanını 32 bin 100'e çıkardı ve sıralamada 1 basamak daha yükselerek İskoçya'yı geçip 9. sırada kendisine yer buldu.


Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.




İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere 89.053

2- İspanya 75.927

3- İtalya 71.569

4- Almanya 69.624

5- Hollanda 54.000

6- Fransa 52.247

7- Portekiz 48.316

8- Belçika 36.900

9- TÜRKİYE 32.100

10- İskoçya 31.650

11- Avusturya 29.900

12- İsviçre 29.775



#UEFA
#uefa ülke sıralaması
#UEFA Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hatay usülü Mualle nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları