Ülke sıralamasında 9.sıraya yükseldik

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki sıçrayışını sürdürüyor. Son olarak Galatasaray'ın Molde'yi 2-1 mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından sıralamada bir basamak daha yükseldik. Peki Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

Temsilcimiz Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Türkiye puanını 32 bin 100'e çıkardı ve sıralamada 1 basamak daha yükselerek İskoçya'yı geçip 9. sırada kendisine yer buldu.