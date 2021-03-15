Spor Ümit Özatın Ankaraspor macerası kısa sürdü
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Ümit Özat'ın Ankaraspor macerası kısa sürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da takımın başında 6 maça çıkan teknik direktör Ümit Özat'la yollar ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Ümit Özat, Ankaraspor'un başında çıktığı 6 maçta galibiyet alamadı.
Ümit Özat, Ankaraspor'un başında çıktığı 6 maçta galibiyet alamadı.

Ankaraspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Özat’la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

"İstifasını kabul ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, "Takım olarak kötü gidişin önüne bir türlü geçemedik. Ümit hocamız, Bursaspor maçından sonra bir kan değişikliğinin takıma daha iyi geleceğini söyledi. 6 hafta birlikte çalıştığımız hocamızın yönetimimize vermiş olduğu istifasını bugün itibarıyla kabul ettik. Ümit Özat ve ekibine takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini

  • TFF 1. Lig'de 17. sırada yer alan Ankaraspor, Özat yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu sezon Ankaraspor'da 5. kez teknik direktör ayrılığı yaşandı. Başkent ekibinde bu sezon Ümit Özat'ın yanı sıra Ali Güneş, İsmet Taşdemir, Mustafa Özer ve Mehmet Ak görev yaptı.


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