Ümraniye’de 'Minik Kramponlar Sömestir Kupası' başladı

Trabzonpark Millet Bahçesi Yavuz Selim Tuncer Spor Tesisleri
Ümraniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Minik Kramponlar Sömestir Kupası, yarı tatil döneminde genç sporcuları yeşil sahada buluşturuyor. Trabzonpark Millet Bahçesi Yavuz Selim Tuncer Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen turnuva, 23-31 Ocak tarihleri arasında futbol heyecanına sahne olacak.
Bu yılki turnuva, özellikle Mart ayında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek U13 ligi için Ümraniye takımlarını daha iyi bir şekilde hazırlamayı hedefliyor.
Genç futbolcular, hem eğlenceli bir ortamda takım ruhunu pekiştirecek hem de profesyonel lige yönelik önemli bir deneyim kazanacak.
