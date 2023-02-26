Ümraniyespor-Adana Demirspor maçında dikkat çeken anma

Ümraniyespor-Adana Demirspor maçının başlama düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları bir süre hareketsiz kaldı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için hareketsiz kalan futbolcular yaklaşık 20 saniye topa dokunmadı. Anmayı tamamlayan futbolcular sonrasında mücadeleye devam etti. Gerçekleştirilen anma sonrasında tribünler futbolcuları alkışladı.