Ümraniyespor-Adana Demirspor maçında dikkat çeken anma

Ümraniyesporlu ve Adana Demirsporlu futbolcular maçın başlama düdüğünden sonra bir süre hareketsiz kaldı ve anma gerçekleştirdi
Ümraniyespor-Adana Demirspor maçının başlama düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları bir süre hareketsiz kaldı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için hareketsiz kalan futbolcular yaklaşık 20 saniye topa dokunmadı. Anmayı tamamlayan futbolcular sonrasında mücadeleye devam etti. Gerçekleştirilen anma sonrasında tribünler futbolcuları alkışladı.
6 Şubat günü gerçekleşen depremler sonucunda 11 ilimiz etkilenmiş ve on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşanan afet sonrasında futbol karşılaşmaları ertelenmişti.