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Spor

Ümraniyespor-Adana Demirspor maçında dikkat çeken anma

Süper Lig'de oynanan erteleme karşılaşmasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor karşılaşıyor. İstanbul'da oynanan karşılaşmada iki takımın oyuncuları depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dikkat çeken bir anma gerçekleştirdi.

16:15 . 26/02/2023 Sunday
Yeni Şafak
Ümraniyesporlu ve Adana Demirsporlu futbolcular maçın başlama düdüğünden sonra bir süre hareketsiz kaldı ve anma gerçekleştirdi

Ümraniyesporlu ve Adana Demirsporlu futbolcular maçın başlama düdüğünden sonra bir süre hareketsiz kaldı ve anma gerçekleştirdi

Ümraniyespor-Adana Demirspor maçının başlama düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları bir süre hareketsiz kaldı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için hareketsiz kalan futbolcular yaklaşık 20 saniye topa dokunmadı. Anmayı tamamlayan futbolcular sonrasında mücadeleye devam etti. Gerçekleştirilen anma sonrasında tribünler futbolcuları alkışladı.

6 Şubat günü gerçekleşen depremler sonucunda 11 ilimiz etkilenmiş ve on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşanan afet sonrasında futbol karşılaşmaları ertelenmişti.





#Ümraniyespor
#Adana Demirspor
#Süper Lig
1 hour ago
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Ümraniyespor-Adana Demirspor maçında dikkat çeken anma
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