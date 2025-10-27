Yeni Şafak
Ümraniyespor'da Bülent Bölükbaşı dönemi sona erdi

16:5327/10/2025, Pazartesi
AA
Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, 49 yaşındaki teknik adamın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekibi Eminevim Ümraniyespor'da teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldı.


Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamın istifasının kabul edildiği belirtildi.


Bülent Bölükbaşı'na görev yaptığı süreçte sergilediği duruş, çalışma disiplini ve katkılarından dolayı teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.


Bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Ümraniyespor, 8 puan ve averajla 18. sırada yer aldı.






#Ümraniyespor
#Bülent Bölükbaşı
#Trendyol 1. Lig
