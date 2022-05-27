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Umut Bozok'un talihsiz sakatlığı: Milli maçlarda oynayamayacak

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun gol kralı Umut Bozok, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı 4 maçın aday kadrosundan çıkarıldı.

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Haber Merkezi DHA
Umut Bozokun talihsiz sakatlığı: Milli maçlarda oynayamayacak
Umut Bozok, Süper Lig'de sezonu 20 golle tamamladı.

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar öncesi sakatlık yaşayan Umut Bozok'un aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Süper Lig'in son haftasında kulübüyle çıktığı müsabaka sırasında arka adalesinde sakatlık yaşayan Kasımpaşalı oyuncunun MR tetkiklerini değerlendiren A Millî Takım Sağlık Heyeti, Umut'un tedavisinin UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları sürecinde tamamlanmayacağını tespit etti.

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