Umut Bozok'un talihsiz sakatlığı: Milli maçlarda oynayamayacak

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar öncesi sakatlık yaşayan Umut Bozok'un aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
Süper Lig'in son haftasında kulübüyle çıktığı müsabaka sırasında arka adalesinde sakatlık yaşayan Kasımpaşalı oyuncunun MR tetkiklerini değerlendiren A Millî Takım Sağlık Heyeti, Umut'un tedavisinin UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları sürecinde tamamlanmayacağını tespit etti.
🌟Gol kralı Kasımpaşalı Umut Bozok'un, Süper Lig performansı... pic.twitter.com/oh4Gvn44E2
🌟Gol kralı Kasımpaşalı Umut Bozok'un, Süper Lig performansı... pic.twitter.com/oh4Gvn44E2— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 23, 2022