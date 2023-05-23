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Spor

Üstünsalih: VakıfBank en iyisini yapar

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan takımıyla gurur duyduğunu belirtirken, "Hedefler konusunda mütevazı olmayacağım, iddialıyız. VakıfBank yaptığı işin en iyisini yapar" dedi.

Engin Albayrak
09:00 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Sporcular kazanılan kupalarla poz verdi.

Sporcular kazanılan kupalarla poz verdi.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez kazanan VakıfBank, kupa zaferini medya mensuplarıyla paylaştı. VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen ve bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi'nde kazanılan 6 kupanın sergilendiği etkinliğe VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, başantrenör Giovanni Guidetti ve sporcular katıldı.


Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olma unvanını perçinlediklerini söyleyen Üstünsalih "Alışkanlığımıza devam ettik. 12. uluslararası kupamızı kazandık. Nice şampiyonluklarda buluşmaya devam edeceğiz. Hedefler konusunda mütevazı olmayacağım, iddialıyız. VakıfBank yaptığı işin en iyisini yapar. Kadın voleybolunda iddiamız her zaman vardır. Yeni sezona 5'te 5 hedefiyle başlayacağız" açıklamasında bulundu.


Guidetti teşekkür etti

Başantrenör Giovanni Guidetti ise takımına teşekkür ederek, "Birçok farklı maçta kaybettik ama geri dönüp ayağa kalktık. Herkes her şeyini ortaya koydu, sınırlarını zorladı. Bu çaba olmasaydı böyle bir sonuç elde edemezdik. Kulübümüze de çok teşekkür etmek istiyorum. Benim hayatımı çok kolaylaştırıyorlar" dedi.







#CEV Şampiyonlar Ligi
#VakıfBank
#Abdi Serdar Üstünsalih
#Giovanni Guidetti
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