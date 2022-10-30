Spor Lewandowski Barcelonayı zirveye taşıdı
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Lewandowski Barcelona'yı zirveye taşıdı

Barcelona, Robert Lewandowski'nin uzatmalarda attığı golle deplasmanda Valencia'yı 1-0 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Valencia 0-1 Barcelona: Lewandowskinin son dakika golünü izle
Lewandowski'nin gol vuruşu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Barcelona, konuk olduğu Valencia'yı 1-0 mağlup etti.

Mestalla Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golü, 90+3. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Bu sonucun ardından 31 puana yükselen Katalan ekibi, maç fazlası ve averajla Real Madrid'in önünde liderliğe yerleşti.

Dört maçtır kazanamayan Valencia ise 15 puanla 10. sırada yer aldı.

Lewandowski'nin Valencia'ya attığı gol:

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