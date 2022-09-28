Valerien Ismael'in en büyük kozu Wout Weghorst Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde oynanılan son iki haftada istenilen performansı sergileyemeyen siyah-beyazlılar, derbi ile birlikte yeniden çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in en büyük kozu ise Wout Weghorst.

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