Valerien Ismael'in en büyük kozu Wout Weghorst

Beşiktaş’ın derbideki en büyük kozu şüphesiz Wout Weghorst olacak. Hollandalı yıldız, Fenerbahçe karşısında gol ve asist sayısını artırmaya çalışacak.
Weghorst'a iş düşecek
Teknik direktör Valerien İsmael de, Weghorst’taki iki haftalık düşüşün ortadan kalkması için farklı bir plan ortaya koyacak. Ligin ilk 5 maçında Hollandalı yıldıza diğer hücum oyuncularına yanaştıran İsmael, bu konuda sonuç almıştı.
- Ancak Weghorts iki haftadır ileri bölgede takımdan biraz kopuk kalınca, puan kayıpları yaşandı. İsmael, Ghezzal, Muleka ve Nkoudou gibi isimlerden, Weghorst’a yakın oynamalarını istedi.