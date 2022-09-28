Spor Valerien Ismaelin en büyük kozu Wout Weghorst
FUTBOL FUTBOL

Valerien Ismael'in en büyük kozu Wout Weghorst

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde oynanılan son iki haftada istenilen performansı sergileyemeyen siyah-beyazlılar, derbi ile birlikte yeniden çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in en büyük kozu ise Wout Weghorst.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismaelin en büyük kozu Wout Weghorst
Wout Weghorst bu sezon 7 maçta, 3 gol ve 4 asistle oynadı.

Beşiktaş’ın derbideki en büyük kozu şüphesiz Wout Weghorst olacak. Hollandalı yıldız, Fenerbahçe karşısında gol ve asist sayısını artırmaya çalışacak.

Weghorst'a iş düşecek

Teknik direktör Valerien İsmael de, Weghorst’taki iki haftalık düşüşün ortadan kalkması için farklı bir plan ortaya koyacak. Ligin ilk 5 maçında Hollandalı yıldıza diğer hücum oyuncularına yanaştıran İsmael, bu konuda sonuç almıştı.

  • Ancak Weghorts iki haftadır ileri bölgede takımdan biraz kopuk kalınca, puan kayıpları yaşandı. İsmael, Ghezzal, Muleka ve Nkoudou gibi isimlerden, Weghorst’a yakın oynamalarını istedi.

Valerien Ismael müjdeyi verdi: İkisi de derbide oynayabilecek
SPOR
Valerien Ismael müjdeyi verdi: İkisi de derbide oynayabilecek


Agresif futbol

Agresif futbol

​Fenerbahçe'nin derbi planı
GalatasarayBelçikada boy gösterecek

Galatasaray
Belçika'da boy gösterecek

​Sarı kırmızılılar Belçika'dan takım satın aldı.
İkisi de derbide oynayabilecek

'İkisi de
derbide oynayabilecek

​Valerien Ismael müjdeyi verdi.
İlk galibiyet

İlk galibiyet

​Filenin Sultanları Güney Kore'yi rahat geçti.
Fenerbahçe <br>taraftarı olacak mı?

Fenerbahçe
taraftarı olacak mı?

​TFF'nin sezon başında aldığı karar derbi öncesinde değiştirildi.
Galatasaray forması giydi

Galatasaray forması giydi

Dünya futbolunun yeni yıldızı giydiği forma ile dikkat çekti.
'Sözleşmesi kayıp'

'Sözleşmesi kayıp'

İrfan Can Kahveci'yle ilgili gerçeği itiraf etti.
Altı kişi adliyede

Altı kişi adliyede

Amedspor-Bursaspor maçıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Süper Lig transferi <br>kapanan 9 futbolcu

Süper Lig transferi
kapanan 9 futbolcu

​Bu sezon başka takımın formasını giyemeyecekler.
İmzayı attı

İmzayı attı

​Cocu'nun yeni takımı belli oldu.
'Tam bir kazma!'

'Tam bir kazma!'

​Ünlü yorumcunun Weghorst sözleri tepki çekti.
Üç yerli <br>vazgeçilmezi oldu

Üç yerli
vazgeçilmezi oldu

​Jorge Jesus derbide de bu oyunculara görev verecek
Gerçek maliyeti <br>ortaya çıktı

Gerçek maliyeti
ortaya çıktı

​Galatasaray Icardi'de çok bonkör.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.