Van Bronckhorst Ajax yenilgisi sonrası konuştu: 'Beklediğim oldu'

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu. Sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirten Hollandalı, "İstediğimiz skor değil. Beklediğim bir maç oldu. Buldukları her pozisyonu değerlendirebilecek bir takıma karşı oynadık." dedi.
Beşiktaş, Avrupa Ligi ilk maçında Ajax'a 4-0 mağlup oldu.
Farklı mağlubiyetin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst soruları yanıtladı.
"İstediğimiz skor değil. Beklediğim bir maç oldu. Buldukları her pozisyonu değerlendirebilecek bir takıma karşı oynadık. Yediğimiz golleri hatalardan yedik. Mustafa'nın bir fırsatı vardı, değerlendiremedik."
"Oyunumuzun seviyesi, normal oyunumuzun altında kaldı. Avrupa'da en iyi oyunumuzu oynamamız lazım. Bugün öyle miydi? Dürüst olmak gerekirse değildi. Taktiksel anlamındaki tercihlerimiz işe yaramadı. Futbolda maalesef bunlar var. Bu maçı analiz edeceğiz, öğreneceğiz."
"Mustafa için de kolay değildi. Yetenekli oyuncu. Ona da söylediğimi söyleyeyim, bu maçtan öğreneceği şeyler olacak. Yolumuza devam edeceğiz."
"Tercihler yaparsınız futbolda. Sadece 2 farklı oyuncuyla başladık bugün. Ciro'yu her maç oynatamayız. Sonra oyuncu değişikliğine gittik. Mustafa, bu durumlardan bir şey öğrenir. Onana ile birlikte iki altı numarayla başladık. Yenildikten sonra tercihler ve neden kaybettiğiniz konuşulur. Benim işim analiz etmek ve güçlenmek."