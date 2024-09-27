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Van Bronckhorst Ajax yenilgisi sonrası konuştu: 'Beklediğim oldu'

Van Bronckhorst Ajax yenilgisi sonrası konuştu: 'Beklediğim oldu'

00:2727/09/2024, Friday
G: 27/09/2024, Friday
Yeni Şafak
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Giovanni van Bronckhorst
Giovanni van Bronckhorst

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu. Sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirten Hollandalı, "İstediğimiz skor değil. Beklediğim bir maç oldu. Buldukları her pozisyonu değerlendirebilecek bir takıma karşı oynadık." dedi.

Beşiktaş, Avrupa Ligi ilk maçında Ajax'a 4-0 mağlup oldu.


Farklı mağlubiyetin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst soruları yanıtladı.


Giovanni van Bronckhorst öne çıkan açıklamaları:
'Golleri hatalardan yedik'

"İstediğimiz skor değil. Beklediğim bir maç oldu. Buldukları her pozisyonu değerlendirebilecek bir takıma karşı oynadık. Yediğimiz golleri hatalardan yedik. Mustafa'nın bir fırsatı vardı, değerlendiremedik."


'Tercihlerimiz işe yaramadı'

"Oyunumuzun seviyesi, normal oyunumuzun altında kaldı. Avrupa'da en iyi oyunumuzu oynamamız lazım. Bugün öyle miydi? Dürüst olmak gerekirse değildi. Taktiksel anlamındaki tercihlerimiz işe yaramadı. Futbolda maalesef bunlar var. Bu maçı analiz edeceğiz, öğreneceğiz."

'Yolumuza devam edeceğiz'

"Mustafa için de kolay değildi. Yetenekli oyuncu. Ona da söylediğimi söyleyeyim, bu maçtan öğreneceği şeyler olacak. Yolumuza devam edeceğiz."


'Benim işim analiz etmek ve güçlenmek'

"Tercihler yaparsınız futbolda. Sadece 2 farklı oyuncuyla başladık bugün. Ciro'yu her maç oynatamayız. Sonra oyuncu değişikliğine gittik. Mustafa, bu durumlardan bir şey öğrenir. Onana ile birlikte iki altı numarayla başladık. Yenildikten sonra tercihler ve neden kaybettiğiniz konuşulur. Benim işim analiz etmek ve güçlenmek."





#Giovanni van Bronckhorst
#Beşiktaş
#Ajax

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