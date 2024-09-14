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Spor

Victor Osimhen'den gol itirafı: Pozisyonda yaşananları anlattı

Galatasaray'ın yeni golcüsü Victor Osimhen, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından soruları yanıtladı. Nijeryalı tartışmalara neden olan gol pozisyonu değerlendirdi.

22:36 - 14/09/2024 السبت
Güncelleme: 22:44 - 14/09/2024 السبت
Yeni Şafak
Victor Osimhen
Victor Osimhen

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.


Galibiyetin ardından yeni transfer Victor Osimhen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Victor Osimhen'in açıklamaları şöyle;

"Burada bulunduğum için çok mutluyum. İlk defa bu şehre geldim. Taraftarımızla buluştuk. İlk maçımda böyle farklı kazandığımız için mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve her maçı kazanmak istiyoruz."


"İlgiyi ilk duyduğumda benim için çok önemli oldu. Bu ilgiyi duyduğumda soru işareti yoktu kafamda. Her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Gelmeden önce de Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. elimden geleni yapacağım."

"Forma için bir mücadele yok. Icardi bu oyunun efsanesi. Batshuayi de ölümcül bir oyuncu. İkisinden de öğreneceğim şeyler var. Onlarla birlikte işbirliği yapacağız. Buraya gelirken de bu bana heyecan verdi. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Birbirimizi tamamlayacağımıza inanıyorum."

"Golü ben attım sandım ama Abdülkerim'in attığını söylediler. Benim ki asist sayılmış oldu."





#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Çaykur Rizespor
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