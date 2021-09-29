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Vitor Pereira, Mesut Özil ile özel bir toplantı yaptı: Neden oynamıyor?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Mesut Özil'den sezon boyunca sürekli faydalanmak için planlar yapıyor. Tecrübeli hoca, bu konu hakkında Mesut Özil ile özel bir toplantı yaptı ve GPS verilerini göstererek neden bazı maçlarda süre almadığını anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereira, Mesut Özil ile özel bir toplantı yaptı: Neden oynamıyor?
Vitor Pereira, oyun sistemini Mesut Özil'in üstüne kuruyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Mesut Özil ile sürekli olarak görüşüyor. Yıldız oyuncunun sakatlanma ihtimalini sıfıra indirmek isteyen Portekizli teknik adam bu nedenle bazı maçlarda Mesut’u dinlendirerek onun yeteneklerinden maksimum seviyede yararlanmak istiyor.

Verileri gösterdi

Pereira, Mesut Özil ile görüşerek, kendisini neden yedek soyundurduğunu anlatıyor. Tecrübeli futbolcuya GPS verilerini gösteren Portekizli teknik adam, “Her oyuncunun GPS verilerini alıyoruz. Zorlarsak kesin sakatlanacaksın. Bu nedenle veriler doğrultusunda risk söz konusu olduğunda seni kenara alacağım, bazı maçlarda ise dinlendireceğim. Senden bunu problem etmemeni istiyorum” şeklinde konuştuğu öğrenildi.

“Senin sahada çözüm üretme kalitesinden maksimum seviyede yararlanmak istiyorum” diyen Pereira’nın, “Sen sahada başka oyuncuların göremediği şeyleri görüyorsun. Ofansif organizasyonlar için çözüm üretecek sahadaki beyin olacaksın” ifadelerini kullandı.

Melek'in hayali gerçek oluyor

Fenerbahçeli küçük taraftar Melek’in en büyük hayallerinden biri Mesut Özil ile bir araya gelmek. Melek, sosyal medyadan paylaştığı bu video ile yıldız oyuncuya olan hayranlığını dile getirdi. Sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftarlar, “Melek-Özil ile buluşuyor” etiketiyle videoyu paylaşarak Melek’in sesini Mesut Özil’e duyurmayı başardı.

  • Bu çağrıya duyarsız kalmayan yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Melek’i Ülker Stadyumu’nda misafir etmekten onur duyarım” diyerek kendisine videoyu ulaştıranlara teşekkür etti. İlerleyen günlerde Melek’in hayalinin gerçek olması ve ikilinin bir araya gelmesi bekleniyor.

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