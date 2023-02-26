Vodafone Park'ta duygusal görüntüler: Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Beşiktaş Kulübünün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.

İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.

Oyuncakların atıldığı esnada stat hoparlöründen "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çalınırken, skorbordda da 11 ilin plaka kodu sergilendi.

İki takımın yedek kulübesindeki oyuncular da görevlilerle birlikte sahaya atılan oyuncakların toplanmasına yardımcı olurken bazı futbolcuların duygulandığı görüldü. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli futbolcu Cenk Tosun ve siyah beyazlıların Gaziantep'ten transfer ettiği Maxim, gözyaşlarına hakim olamadı.

İşte Vodafone Park'ta yıllarca unutulmayacak o anlar;





"Bir başkadır benim memleketim..." pic.twitter.com/cipmCNXUry — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 26, 2023



