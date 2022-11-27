Volkan Demirel hedefindeki iki takımı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, teknik direktör kariyerindeki hedefleriyle ilgili konuştu. 41 yaşındaki teknik adam, gelecek planlamasında Fenerbahçe ve A Milli Takım olduğunu söyledi.
Fanatik'e konuşan Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:
"Fenerbahçe'de kalabilirdim"
- "Hayatta kararlar alırken bazı riskleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Risk nedir, risk bakıldığında evet Fenerbahçe’de devam eden bir kariyer, sonrasında antrenörlük. Orada belki hayatına devam edebilirsin. Ben öyle bakmıyorum, her zaman omuzlarıma yük alıp onları taşımayı çok severim, onları taşımak bana çok büyük gurur ve onur verir."
"Karagümrük'te iyi şeyler yaptık"
- "Fatih Karagümrük takımına gittiğimizde düşme hattıyla yakın mesafe vardı, düşme hattının 4 puan üzerinde kaldık, kendi adımıza çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum imkanlarımız doğrultusunda."
Hedefim Fenerbahçe ve milli takım
- "Benim her zaman hedefim var. Mesela Hatay benim için bir hedefti, Karagümrük bir hedefti. Hatay’dan sonra bir hedefim var, Hatay’dan sonrasının sonrası da hedefim var. Hedef bitmez. Bir yere geldikten sonra eğer orayı yeterli görürseniz, orada basketbol topu gibi sekerseniz. Bir yere geldikten sonra başka bir hedef koyarsanız tırmanmaya başlarsınız. Herkesin bir hedefi var. Benim de hedefim Fenerbahçe, A Milli Takım. Yurt dışında iyi bir takımda ülkemi temsil etmek."