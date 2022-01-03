Spor Watfordun Vida ısrarı
TRANSFER

Watford'un Vida ısrarı

Premier Lig ekibi Watford'un, sezon sonunu beklemeden Domagoj Vida'yı kadrosuna katabileceği bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Watfordun Vida ısrarı
Son haftalardaki kötü performansı nedeniyle ciddi bir şekilde eleştirilmeye başlandı.

Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida için Premier Lig ekiplerinden Watford’un ısrarcı olduğu kaydedildi.

The Athletic’in verdiği bilgiye göre, Vida’nın devre arasında transferi için düğmeye basan İngiliz ekibinin sezon sonunu beklemeden bu transferi bitirme ihtimalinin olduğu da ifade edildi.

Beşiktaş’ta bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Vida’nin devre arasında ayrılması halinde siyah-beyazlılar, Hırvat oyuncunun 6 aylık alacağı olan 1 milyon 750 bin euroyu ve bir miktar bonservis bedelini cebine koymuş olacak.

  • 2018’in Ocak ayında Beşiktaş’a bonservis bedeli olmadan transfer olan Vida, Beşiktaş’ta 151 maçta forma giyip 15 gol kaydetti.

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