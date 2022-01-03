Watford'un Vida ısrarı

Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida için Premier Lig ekiplerinden Watford’un ısrarcı olduğu kaydedildi.

The Athletic’in verdiği bilgiye göre, Vida’nın devre arasında transferi için düğmeye basan İngiliz ekibinin sezon sonunu beklemeden bu transferi bitirme ihtimalinin olduğu da ifade edildi.

Beşiktaş’ta bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Vida’nin devre arasında ayrılması halinde siyah-beyazlılar, Hırvat oyuncunun 6 aylık alacağı olan 1 milyon 750 bin euroyu ve bir miktar bonservis bedelini cebine koymuş olacak.

2018’in Ocak ayında Beşiktaş’a bonservis bedeli olmadan transfer olan Vida, Beşiktaş’ta 151 maçta forma giyip 15 gol kaydetti.

Vida 🆚 Mohamed pic.twitter.com/HWKw9VNHT5 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 8, 2021