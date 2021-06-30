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West Ham United'ın Attila Szalai teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai, EURO 2020’deki başarılı performansı ile değerini katladı ve dev kulüplerin gözdesi oldu. Geleceği hakkındaki kararı kulübüyle birlikte vereceğini açıklayan Szalai için sarı-lacivertliler 20 milyon euro bonservis istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
West Ham Unitedın Attila Szalai teklifi ortaya çıktı
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ortasında Attila Szalai'yi 2 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gösterdiği başarılı performansla Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarına giren Macar stoper Attila Szalai, Fenerbahçe’de mutlu olduğunu söyledi.

Macaristan ile EURO 2020’de topla en fazla buluşan ve en fazla isabetli pas veren oyuncu olan Szalai, “Kariyerimin zirve yılıydı. Hem milli takım hem de kulüp takımımda iyi oynadım. Fenerbahçe’yle şampiyonluğa yaklaştık ama olmadı. Yeni sezonda umarım bu hedefimize ulaşırız. Sözleşmem devam ediyor ve Fenerbahçe’de çok mutluyum. Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak istiyorum. Geleceğimle ilgili duruma kulübümle birlikte karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

West Ham'dan 12 milyon euroluk teklif

İtalya Serie A takımlarından Napoli ve İngiltere Premier Lig temsilcisi West Ham United, Attila Szalai için Fenerbahçe ile temasa geçti. Sarı-lacivertli kulübün Macar stoper için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Yönetim, çok yüksek rakamlar teklif edilmediği sürece 23 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemiyor.

  • Macar basını da West Ham United’ın Attila Szalai için Fenerbahçe’ye 12 milyon euroluk teklif yaptığını ama sarı-lacivertlilerin geri çevirdiğini ve oyuncusu için 20 milyon euro bonservis bedeli istediğini yazdı.

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