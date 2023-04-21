Yasemin Adar'dan 6. kez Avrupa Şampiyonu

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün kadınlar mücadelesi vardı. 76 kiloda Yasemin Adar, Avusturyalı Martina Kuenz'i 2-2 biten maçta sayı avantajıyla yenip 6. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maç sonu Yasemin'i telefonla arayarak tebriklerini iletti. Evin Demirhan Yavuz (50) da Polonyalı Lukasiak'ı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. Nesrin Baş (68) da repesaj müsabakalarının ardından Çekyali rakibi sakatlığı nedeniyle maça çıkmayınca hükmen galip geldi ve Avrupa üçüncüsü oldu.

Zeynep Yetgil (53) ise bugün bronz maçında Azerbaycan'dan Türkan Nasirova ile karşılaşacak. Büşra Efe (65) ve Selvi ilyasoğlu (62) da bronz yolunda repesaj maçına çıkmaya hak kazandı. Eda Tekin (59) ise bronz madalya maçında Norveçli rakibine 6-4 mağlup oldu ve 5. sırada kaldı. Elvira Kamaloğlu (57) ise çeyrek finalde Polonyalı Wrzesien'e 8-5 yenilerek elendi.