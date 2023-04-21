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Spor

Yasemin Adar'dan 6. kez Avrupa Şampiyonu

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçilerimizden Yasemin Adar, 6. kez Avrupa Şampiyonu olurken, Buse Tosun finale kaldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Engin Albayrak
10:02 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yasemin Adar, şampiyonluğu parmaklarıyla 6 yaparak kutladı.

Yasemin Adar, şampiyonluğu parmaklarıyla 6 yaparak kutladı.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün kadınlar mücadelesi vardı. 76 kiloda Yasemin Adar, Avusturyalı Martina Kuenz'i 2-2 biten maçta sayı avantajıyla yenip 6. kez Avrupa şampiyonu oldu.


Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maç sonu Yasemin'i telefonla arayarak tebriklerini iletti. Evin Demirhan Yavuz (50) da Polonyalı Lukasiak'ı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. Nesrin Baş (68) da repesaj müsabakalarının ardından Çekyali rakibi sakatlığı nedeniyle maça çıkmayınca hükmen galip geldi ve Avrupa üçüncüsü oldu.


Buse finalde

Buse Tosun Çavuşoğlu (72) yarı finalde İtalyan Caneva'yı 10-0 yenip finale çıktı. Buse bugün Rumen Anghel ile altın mücadelesi verecek.


Zeynep Yetgil (53) ise bugün bronz maçında Azerbaycan'dan Türkan Nasirova ile karşılaşacak. Büşra Efe (65) ve Selvi ilyasoğlu (62) da bronz yolunda repesaj maçına çıkmaya hak kazandı. Eda Tekin (59) ise bronz madalya maçında Norveçli rakibine 6-4 mağlup oldu ve 5. sırada kaldı. Elvira Kamaloğlu (57) ise çeyrek finalde Polonyalı Wrzesien'e 8-5 yenilerek elendi.


Öte yandan Rıza Kayaalp'in de yer aldığı grekoromen müsabakaları bugün başlayacak.


#Avrupa Güreş Şampiyonası
#Yasemin Adar
#Buse Tosun
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