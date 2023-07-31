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Spor

Yeni Malatyaspor başkanlık seçiminin iptali isteniyor

1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un eski başkanı Ahmet Yaman, kulübün 23 Temmuz'da gerçekleştirdiği olağanüstü seçimli genel kurulunda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Adil Gevrek’in usulsüz bir şekilde göreve geldiğini öne süren Yaman, “Onu göndereceğim” dedi.

17:12 . 31/07/2023 Pazartesi
AA
Ahmet Yaman, Adil Gevrek'le ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ahmet Yaman, Adil Gevrek'le ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ahmet Yaman, çalışma ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Temmuz'da gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulla ilgili açıklamada bulundu.


Kongrede bir takım sıkıntılar oluştuğunu anlatan Yaman, "Usulsüz şekilde genel kurul kararı aldılar, her şeyiyle tutarsız. Yapılan kongrenin baştan sona usulsüz olduğunu görüyoruz. Malatya halkı da bunun farkında. Biz suç duyurusunda bulunduk, evrakların hepsini mahkemeye sunduk. Bu adli ayağı. Usulsüz kongre yapılırken bize asılsız ithamlarda bulunulmuş. Usulsüz bir şekilde geldi, onu göndereceğim" ifadelerini kullandı.


Kulübe 32 milyon lira masraf yaptıklarını bildiren Yaman, şunları kaydetti:


"17 milyon lira kendi cebimizden koyduğumuz paramız var. Antrenörümüz Yılmaz hoca ile futbolcumuz Barış Başdaş'a verdiğimiz dairede 30 milyonun içindeydi. Malatya biliyor ki biz haksızlık yapmayız ama kendileri sonuna kadar haksızlık yapmışlar. Bizim toplamda 30 milyon harcamamız var, o ibra edilmedi. Şimdi sesleniyorum, oradaki delegelere 30 milyon lirayı ibra etmediniz anlarım, biz hukuka gider hesap veririz, peki siz orada 400 milyon lirayı nasıl ibra ettiniz? Bunu soruyorum. Gerçek anlamda gördüm ki 30 tane delege yok. Mali kongrede de usulsüzlük var, delege olmayanlar el kaldırdı. Bu da bir usulsüzlük, iptal etme sebebidir."



#Yeni Malatyaspor
#1. Lig
#Ahmet Yaman
#Adil Gevrek
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