Yeni Malatyaspor Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti

Yeni Malatyaspor, Bursaspor'dan forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u renklerine bağladı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, son olarak Kubilay Kanatsızkuş ile sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından 23 yaşındaki futbolcunun sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna katmıştır. Kubilay Kanatsızkuş'a hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
- Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 34 maça çıkan Kubilay Kanatsızkuş, 7 gol ve 2 asistle oynadı.
🔥Hoş Geldin Kubilay Kanatsızkuş 💛❤️🖤 pic.twitter.com/HNfsq6OTwP
🔥Hoş Geldin Kubilay Kanatsızkuş 💛❤️🖤 pic.twitter.com/HNfsq6OTwP— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 25, 2020
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