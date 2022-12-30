Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hasan Özer ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'da alınan kötü sonuçların faturası kesildi. 7. hafta takımın başına getiren Hasan Özer ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hasan Özer ile bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yeni Malatyaspor’umuzun çatısı altında bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden ötürü kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Ligde 11 maçta takım başında görev yapan Hasan Özer, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Türkiye Kupası'nda 2 maçta süre alan Özer, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.



