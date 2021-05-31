Spor Yeni Malatyasporlu Burak Efenin yurt dışından talipleri var
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Yeni Malatyasporlu Burak Efe'nin yurt dışından talipleri var

Süper Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor'da forma giyen genç oyuncu Burak Efe Yaz, Hollanda ve Belçika kulüplerinin gündemine geldi.

Haber Merkezi DHA
Yeni Malatyasporlu Burak Efenin yurt dışından talipleri var
Burak Efe, Türkiye Kupası maçında 14 dakika süre almıştı.

2020 yılında Malatyaspor ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki futbolcu Burak Efe Yaz, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu döneminde A takıma çıkarılırken, deneyimli çalıştırıcının ayrılmasıyla yeniden U19 takıma döndü.

Orta sahanın ortasında ve 10 numara pozisyonlarında oynayan genç futbolcunun Hollanda ve Belçika'dan talipleri olduğu bildirildi.

Burak Efe'nin A takım planları arasında yer alması nedeniyle 1 yıl daha kulüpte kalarak, bonservis bedeliyle Yeni Malatyaspor'dan ayrılması bekleniyor.

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