Yeni Malatyasporlu Burak Efe'nin yurt dışından talipleri var

2020 yılında Malatyaspor ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki futbolcu Burak Efe Yaz, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu döneminde A takıma çıkarılırken, deneyimli çalıştırıcının ayrılmasıyla yeniden U19 takıma döndü.

Orta sahanın ortasında ve 10 numara pozisyonlarında oynayan genç futbolcunun Hollanda ve Belçika'dan talipleri olduğu bildirildi.

Burak Efe'nin A takım planları arasında yer alması nedeniyle 1 yıl daha kulüpte kalarak, bonservis bedeliyle Yeni Malatyaspor'dan ayrılması bekleniyor.