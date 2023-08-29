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Spor

'Yerli Haaland' Ligue 1 yolunda

Fransız ekibi Rennes'in Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi.

11:15 . 29/08/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Bertuğ Yıldırım milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

Bertuğ Yıldırım milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

Hatayspor'un genç golcüsü Bertuğ Yıldırım, Fransa 1. Futbol Ligi'ne (Ligue 1) gidiyor.


Fransız basını, 21 yaşındaki futbolcunun transferinin an meselesi olduğunu aktardı. Bertuğ'un takım arkadaşlarına Fransa'ya gideceğini söylediği belirtildi.



Rennes forması giyen 4. Türk olacak

Rennes, 2021 yılında Kayserispor'dan kaleci Doğan Alemdar'ı kadrosuna katmış bu yaz 20 yaşındaki genç file bekçisini Troyes'a kiralık göndermişti. Transferin gerçekleşmesi durumunda Bertuğ Yıldırım; Doğan Alemdar, Mevlüt Erdinç ve Metehan Güçlü'den sonra Rennes forması giyen dördüncü Türk futbolcu olacak.


'Yerli Haaland'

Bertuğ Yıldırım bu sezon Süper Lig'de 3 maça çıktı ve 1 gol attı.


Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel daha önce Bertuğ Yıldırım için Haaland ve Ibrahimovic benzetmesi yapmış ve genç oyuncu o tarihten sonra 'Yerli Haaland' olarak anılmaya başlamıştı.








#Hatayspor
#Rennes
#Bertuğ Yıldırım
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