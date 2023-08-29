'Yerli Haaland' Ligue 1 yolunda

Rennes, 2021 yılında Kayserispor'dan kaleci Doğan Alemdar'ı kadrosuna katmış bu yaz 20 yaşındaki genç file bekçisini Troyes'a kiralık göndermişti. Transferin gerçekleşmesi durumunda Bertuğ Yıldırım; Doğan Alemdar, Mevlüt Erdinç ve Metehan Güçlü'den sonra Rennes forması giyen dördüncü Türk futbolcu olacak.

Bertuğ Yıldırım bu sezon Süper Lig'de 3 maça çıktı ve 1 gol attı.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel daha önce Bertuğ Yıldırım için Haaland ve Ibrahimovic benzetmesi yapmış ve genç oyuncu o tarihten sonra 'Yerli Haaland' olarak anılmaya başlamıştı.