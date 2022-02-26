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Yılmaz Vural'ın oyuna sokamadığı futbolcu durdurulamıyor

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, geçtiğimiz sezonun son bölümünde Erzurumspor'un başında görev yapıyordu. Vural, takımı küme düşmekten kurtaramazken takım içerisindeki ödeme sorunlarıyla uğraşmıştı. Takımın forveti Ricardo Gomes'i bir Fenerbahçe karşılaşmasında oyuna dahil etmek isteyen 69 yaşındaki çalıştırıcı, Afrikalı futbolcunun sahaya girmemek istemesi sonrasında büyük şaşkınlık yaşamıştı. Bu karşılaşmadan sonra bir daha Erzurumspor forması giymeyen Gomes, şimdilerde Partizan formasıyla tarihe geçmek üzere.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılmaz Vuralın oyuna sokamadığı futbolcu durdurulamıyor
Ricardo Gomes, geçtiğimiz sezon oynanan Fenerbahçe maçında tüm ısrarlara rağmen sahaya girmek istemedi.

Geçtiğimiz sezon Erzurumspor'da forma giyen Ricardo Gomes, Sırp takımlarından Partizan'a transfer olmuştu. Yeşil Burun Adaları Milli Takım oyuncusu olan Gomes, yeni takımında bu sezon çıktığı 37 resmi maçta 26 gol attı 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

Partizanlı taraftarların 'gol makinesi' olarak değerlendirdiği futbolcu ligin de en etkili futbolcuları arasında gösterildi.

  • Ricardo Gomes, Süper Lig'de Yılmaz Vural ile arasında geçen diyalog ile gündem olmuştu. Parasını alamadığı için Fenerbahçe maçında oyuna girmek istemeyen 30 yaşındaki futbolcunun bu tavrı büyük tepki çekmişti. Vural, mücadele sonunda futbolcusu için olumsuz açıklamalar yapmış ve bu konu uzun süre konuşulmuştu.
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