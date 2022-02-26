Yılmaz Vural'ın oyuna sokamadığı futbolcu durdurulamıyor

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Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, ülkesine silah desteği vermeyen Almanya'ya sitem etti.

Büyükelçi Melnyk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili Federal Hükümet, biz Ukraynalılar, Rusya hava kuvvetleri tarafından katledilirken, roketler ve şehirler gözlerinizin önünde bombalanırken daha ne kadar boş boş izlemek istiyorsunuz? İnsanları korumak için acilen Alman hava savunma füzelerine ihtiyacımız var. Gerçek dayanışma bu olurdu." açıklamasında bulundu.