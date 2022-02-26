Yılmaz Vural'ın oyuna sokamadığı futbolcu durdurulamıyor

Geçtiğimiz sezon Erzurumspor'da forma giyen Ricardo Gomes, Sırp takımlarından Partizan'a transfer olmuştu. Yeşil Burun Adaları Milli Takım oyuncusu olan Gomes, yeni takımında bu sezon çıktığı 37 resmi maçta 26 gol attı 8 de asist yapma başarısı gösterdi.
Partizanlı taraftarların 'gol makinesi' olarak değerlendirdiği futbolcu ligin de en etkili futbolcuları arasında gösterildi.
- Ricardo Gomes, Süper Lig'de Yılmaz Vural ile arasında geçen diyalog ile gündem olmuştu. Parasını alamadığı için Fenerbahçe maçında oyuna girmek istemeyen 30 yaşındaki futbolcunun bu tavrı büyük tepki çekmişti. Vural, mücadele sonunda futbolcusu için olumsuz açıklamalar yapmış ve bu konu uzun süre konuşulmuştu.
👀 BB Erzurumsporlu Ricardo Gomes, oyuna girmeyi reddetti! #SüperLig #FBvERZ
🧣 Yılmaz Vural oyuncusunu ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. pic.twitter.com/SyMYr6kNjS
👀 BB Erzurumsporlu Ricardo Gomes, oyuna girmeyi reddetti! #SüperLig #FBvERZ