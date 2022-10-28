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Yunus Akgün'ün iptal edilen golünde büyük tartışma

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmanın son dakikalarında tartışma çıkartan bir karar verildi. Sarı kırmızılılarda Yunus Akgün'ün attığı gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi. Pozisyon tekrarında Gomis'in ofsayt olduğu görülürken sosyal medyada hakem Bahattin Şimşek'e tepki gösterildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunus Akgünün iptal edilen golünde büyük tartışma
Galatasaray'ın iptal edilen golünde çizilen çizgi.

Galatasaray'ın Karagümrük maçının son bölümünde iptal edilen golü tartışma çıkardı.

Gomis'i aktif oyuncu olarak gören hakemler, golün iptaline karar verdi. Sosyal medyada, yayıncı kuruluşun gol iptali sonrasında VAR odasından gelen fotoğrafa tepki gösterildi.

İşte iptal edilen gol sonrasında yapılan bazı tepkiler;
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