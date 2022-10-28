Yunus Akgün'ün iptal edilen golünde büyük tartışma

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İlk hedefimiz yeni anayasa' diyerek duyurdu: Başörtüsü teklifi haftaya Meclis'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yapılan program ile "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıklıyor. Vizyonun ilk hedefinin yeni anayasa olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü teklifinin haftaya Mecslis'te olacağını belirterek, "Milletimizin böyle bir anayasa kavuşması en temel hakkıdır. Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın, hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, aile kurumlarını sapkınlıktan koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık" ifadelerini kullandı.

