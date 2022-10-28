Yunus Akgün'ün iptal edilen golünde büyük tartışma

Galatasaray'ın Karagümrük maçının son bölümünde iptal edilen golü tartışma çıkardı.
Gomis'i aktif oyuncu olarak gören hakemler, golün iptaline karar verdi. Sosyal medyada, yayıncı kuruluşun gol iptali sonrasında VAR odasından gelen fotoğrafa tepki gösterildi.
İşte iptal edilen gol sonrasında yapılan bazı tepkiler;
❌ şaka gibi..
✅ yunus’un attığı golde gomis’e çalınan ofsayt silahsız soygun..
❌ şaka gibi..
Bu gözler Yunus’a gelen topta Gomis’e ofsayt çalındığını da gördü…rezillik. pic.twitter.com/UErfmMKXhd
Bu gözler Yunus’a gelen topta Gomis’e ofsayt çalındığını da gördü…rezillik. pic.twitter.com/UErfmMKXhd— Emre Özen (@EmreeOzen1905) October 28, 2022
Yunus Akgün’ün attığı gole ofsayt kararı veren hakem hakemliğini sorgulasın. Bir kez daha net golümüz verilmedi.
Yunus Akgün’ün attığı gole ofsayt kararı veren hakem hakemliğini sorgulasın. Bir kez daha net golümüz verilmedi.— Pops Emre-Bonsu 🔥 (@EmreErgenekon) October 28, 2022
Şaka gibi şu kadar rahat kazandığımız maçta bile 2 golümüzü iptal ettiler!! Emin Bayram’ın pozisyonunda Viviano topu elinden kaçırmıştı, Yunus’un iptal edilen golünde Gomis’e çalınan ofsayt tam bir skandal!!! #KGvGS
Şaka gibi şu kadar rahat kazandığımız maçta bile 2 golümüzü iptal ettiler!! Emin Bayram’ın pozisyonunda Viviano topu elinden kaçırmıştı, Yunus’un iptal edilen golünde Gomis’e çalınan ofsayt tam bir skandal!!! #KGvGS— EkSeLaNsLaRı🚬 (@ShnSezgin) October 28, 2022
Yunus Akgün'ün attığı tertemiz gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi!
Yunus Akgün'ün attığı tertemiz gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi!— Yellow & Red Report (@YellowRedReport) October 28, 2022