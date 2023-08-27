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Spor

Yunus Akgün'ün sözleşme detayları ortaya çıktı

Galatasaray'ın Championship ekiplerinden Leicester City'ye kiraladığı Yunus Akgün'ün sözleşnme detayları ortaya çıktı. tvnet'te yayılanan 4x4 Futbol programına katılan Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen konu hakkında açıklamalarda bulundu.

23:11 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yunus Akgün

Yunus Akgün

Galatasaray, altyapıdan yetiştirdiği Yunus Akgün'ü Championship ekiplerinden Leicester City'e şarta bağlı opsiyonlu olarak kiraladı. Sarı kırmızılılar kiralama ücreti olarak 500 bin Euro alacak.


Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen, oyuncunun sözleşme detaylarını tvnet'te yayınlanan 4x4 Futbol programında açıkladı.

Sözleşme detayları belli oldu

"Leicester City'in Yunus özelinde hem satın alma opsiyonu hem de satın alma zorunluluğu olan iki yönlü bir kontratı var. Satın alma opsiyonu belli bir zorunluluğu olmadan, Leicester City kulübünün belirli bir tarihe kadar oyuncu ile ilgili kararı verdikten sonra 8 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu var. Satın alma zorunluluğu kısmı ise Leicester City, Premier Lig'e çıkarsa ve oyuncu 25 maç (dakika sınırı yok) ilk 11 oynarsa zorunluluk devreye girer. O zamanda ödenecek bedel 9 milyon euro oluyor."


#Yunus Akgün
#Leicester City
#Transfer
29 dakika önce
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