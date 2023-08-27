Yunus Akgün'ün sözleşme detayları ortaya çıktı

"Leicester City'in Yunus özelinde hem satın alma opsiyonu hem de satın alma zorunluluğu olan iki yönlü bir kontratı var. Satın alma opsiyonu belli bir zorunluluğu olmadan, Leicester City kulübünün belirli bir tarihe kadar oyuncu ile ilgili kararı verdikten sonra 8 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu var. Satın alma zorunluluğu kısmı ise Leicester City, Premier Lig'e çıkarsa ve oyuncu 25 maç (dakika sınırı yok) ilk 11 oynarsa zorunluluk devreye girer. O zamanda ödenecek bedel 9 milyon euro oluyor."